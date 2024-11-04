神仙合体！《一箱情缘》孔刘徐玄振剧照大公开，变1年合约制夫妇！11月29日Netflix上线

实力派演员孔刘和徐玄振合作，将为观众带来一段不同寻常的婚姻故事。

本月29日即将上线的Netflix新韩剧《一箱情缘》围绕一项神秘的婚姻服务展开，故事的开始是一个漂浮在湖面上的行李箱，由此揭开了两个男女之间不同寻常的婚姻故事。 该剧结合了爱情、救赎、执念、欲望、孤独与空虚等情感的神秘浪漫剧，深入挖掘了与「合约婚姻」相关的人物复杂情感，并将通过紧凑的叙事结构细腻地展现他们之间的关系。



日前剧组公开了男女主人公的剧照，展示了「合约夫妇」卢仁智（徐玄振 饰）与韩正元（孔刘饰）之间不寻常的初次见面，以及他们看似平凡却又特殊的婚姻生活。韩正元目光敏锐，冷峻而寂寞的气质引发了人们的好奇心。 他在前妻李书妍（郑允河 饰）离开后，遇到了试图填补空白的卢仁智。 面对几乎没有一丝温暖的韩正元的生活环境，人们不禁好奇卢仁智的到来会带来怎样的变化。



谈到这个角色，孔刘表示：「韩正元是一个情感上不稳定、孤独而疲惫的人物，带有强烈的自我防御，几乎不展示自己的真面目。」这种性格特点进一步增加了「韩正元」的神秘感。



最引人注目的是徐玄振与孔刘的合作，两个各怀秘密和痛苦的人物，将通过细腻的情感线共同填补内心的缺失，他们出色的表演进一步提升剧集的沉浸感。 导演金圭泰表示：「徐玄振和孔刘的合作是我决定执导《一箱情缘》的首要原因。 他们配合默契，彼此称赞鼓励，这对我来说是『令人喜爱的组合』。」



此外，《一箱情缘》改编自凭藉大胆题材和丰富想像力而备受关注的作家金丽玲的同名小说。 导演金圭泰曾执导《我们的蓝调时光》和《没关系，是爱情啊》等人气剧，而编剧朴恩英则曾创作《花郎》等作品。 强强携手将这一新颖题材打造成一部感性且充满悬疑的浪漫剧。



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