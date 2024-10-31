Disney+热门韩剧《来自地狱的法官》即将完结！最后一集EP.14加长播出80分钟，让观众看个过瘾～

在韩剧《来自地狱的法官》中创造出人生角色「姜光娜」的朴信惠，仅剩两集可追啦！！！

SBS X Disney+ 周末剧《来自地狱的法官》是一部善恶共存的奇幻动作剧，进入法官身体的恶魔姜光娜（朴信惠 饰）与富有人情味的热血刑警韩多温（金宰永 饰）相遇。在激烈的竞争中，於主广告收视群「2049」统计数据中收视率稳居第一，周五周六剧集收视率第一，稳居榜首、话题满满。





朴信惠饰演的姜光娜是一个完全颠覆了法官工作「正常且单调」形象的角色，为了有效地表现这个总是备受关注的角色，朴信惠在剧中展现了多样且华丽的造型。不仅是服装，连饰品和发型都细心搭配，朴信惠的努力让姜光娜这个角色的独特魅力更加倍增，获得许多观众的好评。



金宰永饰演的韩多温，对加害者冷酷尖锐，而对受害者及家属温暖以待的警察。不仅拥有警察的粗犷魅力，也隐藏了无人知晓的伤痛，令人心生怜爱。模特出身的他也在戏里展现优越比例，不仅完美驾驭笔挺的警察制服，还时而以可爱的微笑掳获观众的芳心。



随著《来自地狱的法官》即将进入尾声，制作团队也公开了两人多张剧照。不论单独或在一起时，两人都散发出耀眼的视觉效果与魅力。



此外，《来自地狱的法官》第13集将於11月1日（周五）晚上10点播出，最终回则会在11月2日（周六）晚上9点50分提早播出，长达80分钟。



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