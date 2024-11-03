《Running Man》刘在锡&金钟国的秃头造型视觉震撼，来宾也无法逃不过这「丑陋模式」

为了宣传电影韩版《听说》而出演《Running Man》的演员卢允瑞、洪庆、金玟周，要来一场综艺的震撼教育啦～！XD



SBS 热门综艺节目《Running Man》公开了成员们震撼的秃头假发造型，光看预告照就忍不住令人爆笑。

即将於今天（3日）播出的节目中，成员们及嘉宾卢允瑞、洪庆、金玟周必须保持著扑克脸，挑战不可预测的高难度任务。



大家戴上各种假发，为了要猜出对方头顶上隐藏的讯息，而展开了激烈的斗智游戏。任务中也产生了许多前所未见且令人震惊的视觉效果。成员们甚至戴了了秃头假发，开启了「丑陋模式」，让现场众人爆笑不止。特别是刘在锡和池锡辰，两人就像邻里间喝著米酒吵架的老爷爷一样互相吵架、发牢骚，一旁的嘉宾们也都看呆了。



此外，第一次上无线台综艺的洪庆则是过度紧张到连招呼都没能好好打，展现出「无害男主」的一面。看到这一幕，金钟国对洪庆说：「庆啊～，综艺就是要这样燃烧灵魂（全力以赴的）去做啊。」亲自传授了他的「综艺秘诀」，两人究竟会在节目上产生什么样的互动火花呢～。



「说谎才能活」考验著信赖度的《Running Man》竞赛将在今天（周日）下午6点10分（KST）播出。

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