「HYBE内部报告书」争议持续延烧！韩媒爆房时爀亲自指示「把Zico加入共享对象」，Zico回应：没看过该文件！

本月24日，在国会文化体育观光委员会国政监查中，闵亨培议员公开的名爲《每周音乐产业报告》的 HYBE 内部报告书。

相关文件使用露骨的表达方式，贬低其他偶像组合的外貌和实力，还有私生活争议、病毒式行销等意见，在网路上引发热烈讨论。在风波不断扩大的情况下，有韩媒也爆出 HYBE 房时爀议长亲自指示公司干部共享该文件。



据韩民族日报（한겨레）报导，从获得的电子邮件记录来看，2022年1月6日房时爀议长对姜前室长共享的《每周音乐产业报告III》回覆称「请将禹智皓（Zico）也加到文件的共享对象中」收件人还包括当时的 HYBE 人事最高负责人、现任 ADOR 代表金周永。

[단독] “지코도 추가하라”…방시혁 ‘아이돌 품평 보고서’ 직접 공유 지시 (출처 : 한겨레 | 네이버 뉴스) https://t.co/W2luyN8jJ8



씨발지코형!! — mhj아카이브 (@Daepunimarchive) October 30, 2024

偶像组合 Block B 出身的 Zico 之所以被列入共享对象，是因爲他在2018年成立的企划公司KOZ娱乐在2020年11月被 HYBE 收购。有相关人士透露：「因为 Zico 自己也是一人，刚开始担心他会感到反感，所以在公司收购后初期似乎没有共享报告书。」



随著房时爀议长亲自容忍相关文件的内容，管理收件人的情况被揭露，预计将很难逃避对相关文件的责任。而 HYBE 已经在29日解除撰写文件姜前室长的职务，CEO 李在相 也发表正式道歉文称：「爲了掌握市场及艺人粉丝的舆论，只对部分主管进行共享，但是相关文件的内容非常不恰当，我代表公司承认所有错误。」

报导一公开，立即在 The qoo 引发讨论（目前留言已经突破700则），韩网友：「18000页都公开吧！房时爀辞职吧」、「让现役爱豆看那个...？」、「禹智皓都在看同事们的恶评资料吗」、「房时爀什么时候出来道歉并负责？满载著自己的喜好，对其他所属公司组合甚至朴轸永也说了坏话，还给选择共享者名单，到现在还不负责任？」、「看房时爀都介入到这种程度了还那么安静」、「果然是黄金手机」、「房时爀都到这种程度了，不要再吃汉堡了，出来进来解释一下」、「房时爀什么时候回国？看来你根本不想收拾这个残局啊？」、「真是疯了」、「这家公司该倒闭了」等等。

而 Zico 通过 IG 限时动态表示：「这是什么事啊...看了今天的新闻报导，感觉我得亲自说明一下比较好，所以才发了这段话。我不仅没有看过该文件，也没有浏览过电子邮件，被加入共享的事实也是今天通过新闻第一次得知，怕这个解释会误会更大，所以表明立场之前又直接向 KOZ 提出要求，确认没有打开过电子邮件和文件的纪录，希望担心我的各位今天也平安渡过。」



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