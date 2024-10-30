「HYBE內部報告書」爭議持續延燒！韓媒爆房時爀親自指示「把Zico加入共享對象」，Zico回應：沒看過該文件！

本月24日，在國會文化體育觀光委員會國政監查中，閔亨培議員公開的名爲《每週音樂產業報告》的 HYBE 內部報告書。

相關文件使用露骨的表達方式，貶低其他偶像組合的外貌和實力，還有私生活爭議、病毒式行銷等意見，在網路上引發熱烈討論。在風波不斷擴大的情況下，有韓媒也爆出 HYBE 房時爀議長親自指示公司幹部共享該文件。



據韓民族日報（한겨레）報導，從獲得的電子郵件記錄來看，2022年1月6日房時爀議長對姜前室長共享的《每週音樂產業報告III》回覆稱「請將禹智皓（Zico）也加到文件的共享對象中」收件人還包括當時的 HYBE 人事最高負責人、現任 ADOR 代表金周永。

[단독] “지코도 추가하라”…방시혁 ‘아이돌 품평 보고서’ 직접 공유 지시 (출처 : 한겨레 | 네이버 뉴스) https://t.co/W2luyN8jJ8



씨발지코형!! — mhj아카이브 (@Daepunimarchive) October 30, 2024

偶像組合 Block B 出身的 Zico 之所以被列入共享對象，是因爲他在2018年成立的企劃公司KOZ娛樂在2020年11月被 HYBE 收購。有相關人士透露：「因為 Zico 自己也是一人，剛開始擔心他會感到反感，所以在公司收購後初期似乎沒有共享報告書。」



隨著房時爀議長親自容忍相關文件的內容，管理收件人的情況被揭露，預計將很難逃避對相關文件的責任。而 HYBE 已經在29日解除撰寫文件姜前室長的職務，CEO 李在相 也發表正式道歉文稱：「爲了掌握市場及藝人粉絲的輿論，只對部分主管進行共享，但是相關文件的內容非常不恰當，我代表公司承認所有錯誤。」

報導一公開，立即在 The qoo 引發討論（目前留言已經突破700則），韓網友：「18000頁都公開吧！房時爀辭職吧」、「讓現役愛豆看那個...？」、「禹智皓都在看同事們的惡評資料嗎」、「房時爀什麼時候出來道歉並負責？滿載著自己的喜好，對其他所屬公司組合甚至朴軫永也說了壞話，還給選擇共享者名單，到現在還不負責任？」、「看房時爀都介入到這種程度了還那麼安靜」、「果然是黃金手機」、「房時爀都到這種程度了，不要再吃漢堡了，出來進來解釋一下」、「房時爀什麼時候回國？看來你根本不想收拾這個殘局啊？」、「真是瘋了」、「這家公司該倒閉了」等等。

而 Zico 通過 IG 限時動態表示：「這是什麼事啊...看了今天的新聞報導，感覺我得親自說明一下比較好，所以才發了這段話。我不僅沒有看過該文件，也沒有瀏覽過電子郵件，被加入共享的事實也是今天通過新聞第一次得知，怕這個解釋會誤會更大，所以表明立場之前又直接向 KOZ 提出要求，確認沒有打開過電子郵件和文件的紀錄，希望擔心我的各位今天也平安渡過。」



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