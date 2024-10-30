刚红就塌房了！《黑白大厨》型男主厨「三星」被前妻、前女友踢爆私生活混乱，米芝莲就业靠贿赂

Netflix的综艺《黑白大厨》无疑是近期最有话题的真人秀，每一位参赛者也成了观众的好奇对象，其中「黑汤匙」队员「三星」（本名姜胜元）就凭藉高超厨艺、干练的行事风格、迷人的魅力和酷似男神宋仲基的颜值火速出圈。 没想到综艺果然只是综艺，D社爆料一切都是人设而已，现实生活中的他实际是「渣男」一个。

D社公开了「三星」前妻A某的采访，两人於2014年相识，2022年5月举办婚礼，可惜3个月后就离婚，只是当初未领结婚证，从法律上来看并非真正结婚，只能算是事实婚姻。 A某透露「交往和婚姻期间我多次心灵受创，被背叛，我以为这些都已经从我的记忆里消失了...... 现在这段过去再次来折磨我」。 三星和前妻的关系中还夹著另一位女性B某，B某得知三星已婚后才发现自己「被小三」。 对於这两段关系，三星并未否认，还狡辩与B某交往时间仅为1、2个月，之后再无联系。

因为《黑白大厨》的火热播出，三星也一跃成为全韩国的明星厨师，看到「渣男」的消息铺天盖地而来，A某和B某都被迫会想到了那段想要忘记的过去，最终两人决定向D社举报，提到了私生活混乱、米芝莲（米其林）就业、暴力言论以及威胁等。



三星和前妻A某相识时还只是个Le Cordon Bleu（蓝带国际学院）的学生，而A某则因为工作的关系居住在美国，为了给当时还是男友的三星介绍知名餐厅，动用了自己的人脉，通过「朋友的朋友」认识了米芝莲餐厅「Atelier Crenn」的主厨，这才有了他在那里工作的经历。 知情人士透露，对於一位毫无工作经验的留学生来说，且还是在简历漫天飞的毕业季，三星能够如此轻松的进入迷之蓝餐厅工作完全就是开了后门。 而另一间米芝莲餐厅「Benu」的工作经历也是同样的途径所得，甚至连给牵线搭桥的朋友们的CHANEL包包谢礼都是A某自掏腰包准备的。

对於这一疑问，三星解释自己知道前妻的所作所为，只是「那里是送了包就能去工作的地方吗？ A某只是给关系很好的姐姐们买了礼物而已」。 三星还直言不讳地称在「Atelier Crenn」只是实习生，自己真正想去的始终都是「Benu」，在那里无薪资工作了3个月，每天都忙得要死，正因为他的个人努力，才使得自己一个月就转为正式员工，完全不是靠名牌包上位，全凭首席主厨的实力。



三星与前妻从2014年-2022年一直分分合合，交往、分手、复合、结婚、离婚，A某则吐槽三星的女人问题从交往时期就已显现，而相识的多年里三星为此向A某写过数次反省文。A某还是餐厅「Trid」的投资人，在三星创业初期投资了1.5亿（韩币，下同），并担任餐厅的对外行销等，其中就有一项工作是负责餐厅的IG帐号。 某日她收到了一条私讯，来自前文提到的B某，「欧巴，过得好吗？ 听到好消息才联系你，当然并不是为了祝贺你，本来想要联系那一位的，只是忍住了，打算先联系欧巴。 为了偿还我从欧巴那里受到的一切，我等了很久，在我想要报复你之前赶快给我回覆」。 D社联系到了B某，B某表示自己和三星交往了4个月，突然某天他就失联，再无音讯，「听说他各种女人问题，没想到我居然是其中之一，我俩也没吵过架，如同普通的恋人一样交往，只是突然有一天他就失联了。 后来才之后同时期他还劈腿了另一个女生，没过多久就听说他结婚，开了间餐厅，感到背叛的我真的很伤心。 本来已经决定将伤痛埋在心底，只是看到他出现在《黑白大厨》上，我身边的人都觉得节目里的他很不错，看上去很好，我只想说一切都是人设罢了。 一直想要揭露他的两幅面孔，不知道这张伪装成善良的脸骗了多少女生......」



对於B某，三星解释当时仅和她交往了1、2个月，后来因为思想不合拍就没再见面，同时还否认自己后来从未联系过B某。 只不过B某直接甩出三星发的短讯，那是断联后三星给她发的第一个短讯，上面写著「现在是重要的时期」。

最后关於A某所提到的威胁言论，2023年A某有了新的男友，而三星在给A某发的kakao talk里提到「我真的很想用刀捅死你们」等，不过三星拒绝回应相关话题。

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