《重组家庭》开播获好评！「妹控」黄寅烨＆裴贤成超宠妹妹郑彩娟，崔元英获「暖男爸爸」称号

改编自中国电视剧《以家人之名》的 Viu Original 原创韩剧《重组家庭》讲述没有任何血缘关系但却作为家人一起度过青少年时光的三名男女，时隔10年再次相遇后展开的青春罗曼史。

韩版因为集数比较少，所以剧情节奏抓得很好，每集都有可爱、感动的部分，看完让人期待下集播出。现在就来分享一些前几集的看点，如果还没追剧的朋友，不～要～犹～豫～啦！



三兄妹个性超鲜明

山河（黄寅烨 饰）外型英俊又聪明，从小心思心腻，面对困难总是习惯忍耐，因为和妈妈吵架觉得丢脸，一直逃避不敢见珠媛和海俊。珠媛（郑彩娟 饰）是个充满正能量的女孩，心里有什么话会马上说出来，不开心的事隔天就会忘记，虽然有点少根筋，但把家人视为第一。海俊（裴贤成 饰）像阳光一样，总是露出开朗的微笑，有点呆萌也有点迟钝。



两位妹控哥哥，只要妹妹有事一定冲第一

在学校听到珠媛和别人吵起来，海俊不顾篮球比赛还在进行中，马上冲出去找她；山河听到珠媛摔进池塘后，也是马上放下手边的事，拿了自己的外套给珠媛。

还有会为珠媛挡雨、买珠媛喜欢的甜点给她、听到喜欢珠媛的男生说了不该说的话，会一起去教训他、两位哥哥吵假会为了珠媛「假装和好」、看到珠媛昏倒，以为是被别人打倒，两位哥哥也不问原因直接打对方，大家应该都想要这种帅哥哥吧 XD。



暖男爸爸尹正宰

珠媛的爸爸（崔元英 饰）擅於察觉孩子们的心情变化，每天早晚都会亲自为孩子们准备食物。因为海俊的爸爸（李钟赫 饰）出现，他的阿姨（姜怡贤 饰）要他跟著爸爸走，要他不要再打扰人家，并要他以后好好回报，结果...这段话让珠媛的爸爸听到了。晚上吃饭的时他对著海俊说：「应该...在你更小的时候带你回来的，那样就能瞒著你的一切，把你当成我的小孩养了，那样你也不用天天看人脸色，被别人提醒要回报我了。」珠媛的爸爸更表示扶养孩子是他自己想做的事，因为这样让他感到很幸褔，这段看到流泪啊 QQ 前几集也说过不希望海俊跟爸爸走...



妈妈们不要再伤孩子的心了

山河的妈妈（金惠恩 饰）在离开10年后突然出现，依旧觉得之前的意外是山河的错，还要山河和现在的女儿好好相处，只因为「他们是家人」，怎么每次说的话都让人生气！第7集预告中，山河的妈妈发生车祸，这会让他们之间的关系有著什么新变化吗？



海俊的妈妈（白恩惠 饰）也回来了，但...她却只是回来还钱，没有想要和海俊见面。之后海俊去医院探望生完小孩的阿姨，因为护士说溜嘴，他才知道妈妈有回来并还了钱（看到桌上的信封），他如此思念的妈妈，既然回来了为什么不和他见面？是因为有什么隐情吗？



还有珠媛好友朴月（徐智慧 饰）的妈妈，对她非常的严苛。为了让她跟成绩好的山河借笔记，还主动请三兄妹吃饭，但却在他们面前数落自己的女儿，虽然朴月也试著想和妈妈沟通，但却换来嘲讽，这位妈妈也是让人好有压力啊！



而《重组家庭》目前已经播至第6集（共有16集），这集尾声珠媛和山河还突然放闪，珠媛笑海俊很迟钝，山河也回她「你也很迟钝啊！」接著两人倒在。第7集预告也可以看到山河和海俊要去考学测，三兄妹不会很快就要分开了吧（？ ㅠㅠㅠㅠ 如果想看接下来剧情，每逢星期三晚上香港观众可於「黄Viu煲剧平台」免费收看。

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