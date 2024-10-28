《I-LAND 2》全新7人女团 izna 将在11月底出道！由「YG金牌制作人」Teddy担任总制作人打造出道专辑

由 Mnet 女团选秀节目《I-LAND 2：N/α》诞生、同时也是 Kep1er 和 ZEROBASEONE（ZB1）师妹的新人女团 izna，预计在下个月出道的消息引发了关注。

今天下午最新消息，据韩媒스포츠월드报导中音乐界人士透露，izna 已确定在11月底出道，目前正在做最后的准备。（成员：崔庭银、方智玟、尹智允、KOKO、柳思朗、郑世菲、MAI）



izna 是通过今年夏天播出的 Mnet 全球选秀节目《I-LAND 2：N/α》组合而成，选拔出最终7人组团出道，团名意味著「不论何时何地何事，这就是我，有著无限的可能、传达出能做到任何事，充满自信的少女们」。



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原定6人成团，但最终戏剧性地以7人组成 izna，最重要的是，YG娱乐制作人出身、THE BLACK LABEL 的负责人 Teddy 将担任 izna 首张专辑的总制作人，也让大众更加期待这次的作品。Teddy 曾参与制作 BLACKPINK、BIGBANG、全昭弥、2NE1...等高人气歌手团体的专辑，是拥有超凡实力的王牌制作人，这次与 izna 相遇后会产生什么样的结果，令人拭目以待。



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