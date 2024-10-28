「爱过就是祝福」，李世荣&坂口健太郎《爱过之后来临的》结局持续金句连发

韩国女星李世荣与日本男星坂口健太郎跨海合作《爱过之后来临的》，两名演员出色的演技加上戏剧拍摄手法大受欢迎，让剧集播出以来人气只升不减，而观众对结局是期待的同时伴随著担心。幸好25日终於播出第6集结局，观众给予的评价大致正面，也终於理解整部剧的意涵。

《爱过之后来临的》是作家佐佐光、青木润吾（坂口健太郎 饰）的书，是他对「爱过」的理解与反思，结局终於揭晓润吾并不是没有试著挽回，只是花了更多时间反思、理解，才写下《爱过之后来临的》。而崔红（李世荣 饰）在认清自己对润吾的爱始终没能放下后，终於放下成见阅读《爱过之后来临的》，明白了润吾的反思过后，她也做了反思、完完全全的释怀这份「爱过」带来的遗憾，重新想起「爱本身就是祝福」的道理。



崔红看到了润吾把当初两人定情的「花栗鼠」放在「皮波」的身边，打了电话想对润吾说声谢谢。润吾时隔五年终於接了崔红的电话，他表示花栗鼠和皮波就该在一起，开口约崔红见面。两个人表面上心平气和地见面，内心却满是波涛、眼眶噙著泪。他们再次向彼此道谢，祝福对方幸福。离开后的崔红，泪水止不住。



豁然开朗后崭新隔日，崔红一如往常到公园慢跑，跑著跑著一个步伐跟上了他，那是润吾。原来润吾的反思，一部分是来自他体验崔红的生活，亲自跑步来理解崔红为何而跑，而崔红坦承自己分手后曾停止跑步，她反省自己过於任性，只在乎自己的孤独以至於没能看见润吾的孤独。



两个人终究把手重新牵起，从冬天到春天……剧情最后下了注解：春天盛开的鲜花，是对冬天雪花的一种回应。



结局播映后，观众的评价几乎是好评，尤其对於最后的收尾还有注解。在官方公开的结局精华影片下方，网友留言写下「5年里写了几百张检讨书的润吾……」、「演技是演技，而这部剧的摄影导演应该要获奖，画面太漂亮了ㅜㅜ」、「虽然互相祝福对方幸福，但最终领悟到了幸福就该是两个人，非常感谢把崔红和润吾演得像真实人物的李世荣和健太郎」、「两个人最后把感情整理得很成熟，重新在一起多好」……等等。



其中亦有不少网友不约而同提到李世荣的哭泣戏，表示太揪心、太感染人，又因为她和坂口健太郎合作的成果相当有化学反应，许多网友都希望两人能再合作一次呢！



이세영 눈물연기 차력쇼중임 진짜 미쳤다 얘들아 ㅠㅠㅠ pic.twitter.com/ft5SXWKSg7 — ₂₃₀ (@230SAVE) October 25, 2024

小编结局前曾整理《爱过之后来临的》虐心金句‎，文末再整理结局出现的深刻金句吧！

「我很想告诉他，因为他对我很好，第一次让我爱上一个人，想说声谢谢。这些话我却一次都没有说给他听，还一直任性，真的很抱歉。还有以后再也不要后悔了，就像有人说过的那样，梦寐以求的事未能如愿，有时也是一种祝福，我们迟早会明白这个道理。」

「我们明明生活在同个空间，却做著不同的梦。我一点都没有理解小红的孤独。不过那都是，因为积累已久的孤独，而那一切的原因在我，是谁发明了『后悔』这个词语的呢？神让人们后悔，究竟想让人学到什么呢？」

「就是把自己交给时间吧！然后审视你自己，用类似像欣赏的心情，我心中江河的波涛逐渐平静，变得平静之后，再看看它想流向哪个方向，直到眼睛痛为止，那也许是我们对人生最正直的一种应对方式。」

「没错，真是可悲的讽刺，当爱过之后，才能理解那种爱，所以总会迎来迟来的后悔，因此爱得越深，后悔也会更加深切吧！」

「结果，我能做的就是写下去，为了理解她的内心，为了再次靠近她的心灵。瞬间即永恒，愿永恒只在那一瞬间。我想起了她的笑容，我想起的都是，美丽的季节和美好的时光。我无法忘记她天真的笑容，那是一个没有背叛怨恨和悔意的，真实的笑容。」

「还有那一天也是耀眼的清晨，我们从幸福中醒来，睡眼惺忪地望著彼此，微笑著。虽然幸福伴随著不安，但只要我在她身边，她一定是幸福的。那一天的我们，相信一辈子都会幸福下去。但是不知从何时起，她的眼神变得忧愁，即使微笑，也不是发自内心的笑，还时不时地独自发呆。最终，问题在於我无法填补她内心的孤独。」

「谢谢你爱我的那些时光。」「应该说谢谢的是我。」

「以后不要再后悔了，就像你在小说里写的一样，爱……仅仅是爱的存在，就已经是种祝福。」

「我也要说声谢谢，因为你用文字，写出了我们的故事。」

「等时间一到自然就知道了，不存在没有意义的爱，无论是什么样的爱，爱本身就是一种幸福。」

「从那时候我一直在跑步。起初我每天跑步是因为想你，但是跑著跑著我好像明白了，你当时是什么心情了。你一个人跑步，是为了填补内心的孤独。我以为，了解你的一切，但其实，却不知道最重要的一件事。」

「我，自从和你分手之后，曾有段时间没有跑步，就像你在小说里写的那样，其实，我也在后悔。在一起的时候，不能理解你，还总是任性，结果，连我也忘记了最重要的一件事：我现在才知道，因为我，你也同样会感到痛苦和孤独。」

「春天盛开的鲜花是对冬天雪花的一种回应。」

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻