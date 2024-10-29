金守美与徐孝琳婆媳感情佳：房子送媳妇，怕她离婚只有五千万赡养费

韩国元老级演员金守美猝逝引发演艺圈前后辈及广大观众不舍，韩国媒体与网友们纷纷回顾她过往作品或美谈悼念她，她的美谈不只是照顾后辈，在演艺圈拥有众多「干儿子」外，她对自己的媳妇徐孝琳更是疼爱有佳。

徐孝琳既是金守美媳妇也是演艺圈后辈，许多综艺节目上都能看见婆媳间亲近的互动，例如节目《超人回来了》、《新郎课堂》、《辛酸当铺》……等等，两人还曾一起客串电视剧《明星经纪人生存记》。金守美也曾在节目上突发打给徐孝琳，两人毫无隔阂温暖又有趣的对话，真实呈现。婆媳也经常替对方作品应援。



▼金守美曾亲自开餐车为正在拍电影《入梦》的徐孝琳应援（中为导演）



而徐孝琳会当金守美媳妇，也得多亏金守美的节目《吃饭了吗？》（밥은 먹고 다니냐?）。徐孝琳丈夫郑明浩曾在《超回》公开过程，他透露自己上了妈妈的节目，那时节目上有徐孝琳还有崔扬洛，崔扬洛极力撮合他和徐孝琳，他也觉得徐孝琳很漂亮、颇有好感，约了见面后自然而然发展下去了。



▼徐孝琳与丈夫郑明浩、女儿Joie



去年金守美受邀节目《早晨庭院》访谈，叙述了自己儿时、跨入演艺圈到现在的人生经历，她便提到了自己和媳妇徐孝琳的相处，而这多亏了婆婆的影响。她说她曾经和丈夫大吵，是婆婆率先安慰并代替道歉，婆婆亲自插花并写卡片：「今天也很累吧？对不起。」她坦言能维持婚姻都是为了婆婆，婆婆甚至说过如果她要离婚的话会给予支助，还会给她新沙洞的大楼，备受感动的她便觉得「不能丢下妈妈」，且下定决心如果有儿子的话，也要向婆婆对她那样对待媳妇。



当儿子2年前牵涉诈欺罪时（最终无罪），她担心媳妇难过，便把自己的房子送给了媳妇。她解释如果两人离婚的话，媳妇法律上只能得到五千万的赡养费，因此再给她房子，希望媳妇能拿著钱与房子和孩子好好生活。金守美说：「我从妈妈那里得到爱，我才忍下来，所以我也给媳妇那份爱。」



▼《早晨庭院》（已定位39:08）



金守美27日出殡，徐孝琳难掩悲痛的模样全都被捕捉，更令人不舍他们这对婆媳的缘分已尽。



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