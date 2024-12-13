金守美生前日记透露巨大压力：惧官司毁50载清誉、靠安眠药入睡，患恐慌症仍须工作、心力交瘁

资深演员金守美今年10月25日突然离世，让各国观众震惊不已。 12日，金守美的遗属宣布，将她自1983年起写了41年的日记结集成《我控诉：致那些伤害我的一切》一书，并将版税全额捐出。

金守美1971年出道，从影超过50年，在电影、电视剧及综艺节目中建立了无可取代的地位。 此外，她还与家人共同创办餐饮品牌「喇叭花F&B」，在演艺圈以「手作风味美食家」著称。



这本书收录了金守美生前未曾公开的真实心声，包括她在光鲜形象背后隐藏的痛苦与悲伤，对家庭的深厚情感，以及对工作的无尽热忱。遗属表示，因为目睹了金守美在晚年所经历的痛苦，怀著惋惜的心情决定公开她的日记。

金守美从从1983年开始，在小笔记本上记录感恩祈祷，有时也以潦草的字迹诉说深切的痛苦。据推测，她生前可能已考虑将日记集结成书，在其中写道：「虽然害怕这本书出版后给家人带来的风波，但希望透过分享我的生命哲学，为那些心生轻生念头的人及青少年带来启发。」



因官司感到恐惧羞耻

根据书中透露，金守美曾因与共事的A某发生矛盾而深受打击。 当时，A某因涉嫌侵占及诈欺被起诉，并反告金守美及其子金正明相同罪名，让金守美倍感压力。

当时金守美十分担心公司诉讼的事情见诸报端，令她50年来建立的声誉毁於一旦，内心一直忐忑不安。 2023年10月至11月，她在日记中写道：「每天都像酷刑，不知新闻曝光后会遇到什么样的风波，食不下咽，不吃安眠药就无法入睡」、「这一个月来的不安、恐惧、心力交瘁，就像是一场噩梦」。

今年1月，媒体大量报导金守美涉嫌侵占，她在日记中吐露委屈：「主啊，我没有犯罪」「今天新闻见光了。 居然说我侵占，真的不可理喻」。 金守美女儿透露，母亲与外表看起来的强势模样不同，对新闻报导本身感到恐惧和羞耻、非常容易因报导和留言而受伤，即便日后判定无罪也无法治愈。



健康恶化仍被迫工作

不仅如此，晚年的金守美还饱受恐慌症折磨，今年1月开始陆续写道：「米饭就像沙粒一样，恐慌症造成窒息般的痛苦，任何药物都无法治愈」「不安、恐惧，真的是有生以来最辛苦的时期」。

然而迫於公司压力，金守美仍不得不出演电视购物等节目。 今年9月的电视购物节目里，金守美面部浮肿、双手发抖、口齿不清，连泡菜都无法成功撕开，已被很多人指出健康状况不佳，但金守美解释称是植牙造成的影响。 金守美女儿透露，当时金守美因为压力和恐慌症，精神上已经十分疲惫，本应静养调理，即便带著愉悦的心情做电视购物都会消耗很大精力，何况是在压力之下进行，辛苦程度可想而知。



明星背后的温情瞬间

除了痛苦的心境，金守美的日记中也充满了对演戏的热爱。 她於1971年以MBC公开招募的第3期艺人身份出道，作为演员活动了超过50年。 金守美在日记中写道：「赌上性命去拍摄、练习、玩耍、忍耐，总会有代价的吧（1986年）」「昨天的拍摄也很顺利。 就像时隔70年重新出道一样，用尽全力让大家看到真正的表演实力吧（2004年）」「我对演戏充满了渴望（2017年）」。

金守美记录了她对美食的热情和趣事，称她整个中学时期都肚子很饿，1980年拍摄电视剧《田园日记》时用厨刀削萝卜和番薯来吃，还吃掉了用作道具的饭菜，一度被工作人员责骂「不要再吃道具了」。（剧照中右侧是另一位资深演员金惠子）



日记中也透露出金守美对家人的深情。 1985年10月，金守美写道：「拖著连坐著的力气都没有的身体，在像天使一般安睡的女儿额头上轻轻一吻，每天都发誓：为了你们，妈妈会努力生活。」

一直以来，金守美最想要的都是在亲近自然的地方书写文字的平静生活。 在1986年的日记中，金守美写道：「比起耀眼的名气，我更想成为一个安静、平凡的孩子妈妈。」2011年，她再次表达了自己的愿望：「我有一个最后的心愿。 希望能住在一个有庭院的房子里，或者在一楼围墙上爬满牵牛花藤蔓的地方，一边生活，一边写作。」

此外，金守美今年10月25日因高血糖性休克突然辞世，享寿75岁。 为她祈求安息的49日祭於今日下午在京畿道龙仁市举行。



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