他们都喊金守美「妈妈」！卓在勋、李常敏遗憾缺席丧礼，悲痛：为何突然走了有什么好急的

「国民妈妈」、「国民演员」，元老级演员金守美25日离世，让众多演艺圈后辈倍感不舍，刘在锡、赵寅成、郑埻夏、张东民等人27日都前往丧礼送上一程，连前辈金英玉、金容琳也出席，场面相当哀戚。遗憾的是，丧礼有两名后辈遗憾未能参与，是和金守美情同母子的卓在勋与李常敏。

*先前报导回顾：‎〈【影片&多图】「国民妈妈」演员金守美今日出殡，圈内晚辈送行、儿媳徐孝琳痛哭失声〉‎

金守美在演艺圈里有几名知名的「干儿子」，包括卓在勋、申铉浚（申贤俊）、郑埻夏、尹正秀等人，他们都直呼金守美「妈妈」。其中，卓在勋、郑埻夏与金守美的缘分来自於曾在电影《家门的荣耀》（가문의 영광）系列合作过。金守美过世消息传开后，许多媒体马上连络卓在勋等人，而卓在勋正与李常敏等人在海外拍摄综艺节目《脱掉鞋子恢单4Men》，他们向媒体吐露悲痛，也证实无法赶回去参与丧礼，30日才能回国。

看过《认识的哥哥》或《我家的熊孩子》的海外观众们或许也很了解，金守美和卓在勋互动甚至比亲母子还亲昵，两人相处模式温暖又爆笑，相当受欢迎。金守美过世后，许多网友也重新翻出两人同台的节目片段，留言悼念金守美、遗憾未能再见这双人组合。



卓在勋没能送金守美一程，仅透过IG发文悼念，他发了张与金守美、李常敏共同坐在油菜花田的美丽照片，哀痛写下：「谨求故人冥福。很喜欢油菜花田吧？没能送行对不起……为什么这么突然就走了有什么好急的……明明要我（把节目）做得有趣一点，为什么却让我伤心？总有一天会再见的，安息吧。」



而李常敏虽然不像卓在勋等人直呼金守美「妈妈」，总是尊称「老师」，但他也把金守美看作是自己的妈妈般关心，经常向金守美谘询烦恼，金守美亦不吝啬传授自己的演戏与人生经验，也会照顾李常敏。《我家的熊孩子》不时看得见金守美和李常敏、卓在勋的互动，这些画面都变得无比珍贵。



同样只能透过发文思念金守美，李常敏贴出《熊孩子》两人同框画面，喊了卓在勋「妈妈」，写下：「妈妈前不久才说要和我一起做节目……每次想到创意的时候都会打电话给我，愉快地讨论的声音还很生动……太心痛了。因为见不到所以更辛苦了……妈妈，虽然现在不能去找您，但在远方祈祷……会马上找您并问候您……妈妈，您总是对我说的话，我会永远珍藏在心里。」



另外，2013年曾在戏剧《钱的化身》里和金守美有「母女」之缘的黄正音，一样没能替金守美送行，IG发文先道歉由於和儿子去了较远的地方，没能到场致意，接著提起对她的记忆：「您在拍戏现场温暖待人的模样，会准备好吃的食物，这些和导演与所有工作人员一起亲昵分享的珍贵回忆，我会好好珍藏，会努力成为像老师一样给予后辈温暖的演员，我爱您，尊敬您，安息吧（爱心）。」



而有到场送行的申铉浚，今（28）日以全黑装束做客朴明洙的广播节目，朴明洙小心翼翼提到金守美，申铉浚透露自己在听闻「妈妈」过世时，正要前往搭机参加日本粉丝见面会，幸运的是能改其他航班去日本，所以当机立断先到妈妈的丧礼，也表示丧礼顺利结束了，「希望我们妈妈在天堂能毫无压力，一切都好」，也表示很爱妈妈、会很想念妈妈。朴明洙听了也表示听到噩耗很心痛，也为故人祈求冥福。



▼金守美过往与申铉浚同框画面



洪锡天在金守美过世当日亦发文，贴出两人在《守美的饭馔》画面，表达：「从金守美老师那里得到了很多称赞的安慰，真不敢相信她突然就离开了，呜。说会长长久久健康地带给我们欢笑，真的很伤心，已经开始怀念那些脏话了。不会忘记每当我想偷懒的时候，您要我打起精神的那份温暖，安息吧。 #谨求故人冥福 #金守美老师」



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