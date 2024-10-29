BLACKPINK ROSÉ《APT.》美BILLBOARD「Hot 100」第8！创职业生涯新纪录

超人气女团BLACKPINK成员ROSÉ与流行歌手Bruno Mars合作的歌曲《APT.》在BILLBOARD榜单上刷新了K-pop女歌手的最高纪录。

据美国音乐专业媒体BILLBOARD（Billboard）於29日发布的榜单预测报导，Rosé与Bruno Mars的《APT.》登上了BILLBOARD「Hot 100」最新榜单的第8位。 这是ROSÉ发布的个人单曲中最高的排名，也是她首次进入「Hot 100」前10名，备受瞩目。 同时，这也是BLACKPINK所有成员的单曲和团体曲目中，创下的最高纪录。



此前在BILLBOARD榜单上，BLACKPINK的团体歌曲的最高记录是《Pink Venom》（第22位），而个人单曲的最高记录是Rosé的《On The Ground》（第70位）和Lisa的《ROCKSTAR》（第70位）。

特别值得一提的是，在ROSÉ的《APT.》之前，K-pop女艺人在「Hot 100」上取得的最高排名是BLACKPINK与Selena Gomez於2020年合作的《Ice Cream》，当时排在第13位。与此同时，《APT.》还首次进入英国官方单曲榜「Top 100」，并位居第4名，稳居前列，该榜单与BILLBOARD并列为全球两大榜单。



ROSÉ於10月18日发布了与Bruno Mars合作的新曲《APT.》，掀起了全球性热潮。通过此次单曲，ROSÉ不仅在韩国音源榜单上获得第1位，还成为韩国女歌手首位登上美国Spotify榜单第1位的艺人，同时也荣登全球Spotify每日热门歌曲榜第1位，创造了个人职业生涯的新高。

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