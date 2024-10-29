【韩网热门】SEVENTEEN胜寛就「HYBE报告书」发长文，引网友大讨论

SEVENTEEN成员胜寛就最近的「HYBE报告书」透过个人IG发布了一篇长文，在theqoo上引爆热议，留言接近2000条。

SEVENTEEN胜寛发长文：「不想再看到互相伤害的样子」疑似回应HYBE报告书引发热议！

胜寛IG长文内容：



我不想再看到彼此受伤了。

这些年来，虽然发生了许多事情，但我总是忍耐著心中的情绪，告诉自己一切总会过去，并像往常一样尽力和成员们一起活动。 然而，现在已经无法只是静静地旁观，等待风波平息。 看到爱我的粉丝、我的成员们，还有这一刻依然努力活动的所有同事们都在受伤，我不再能保持沉默。

这篇文章对某些人来说也许是多管闲事，对某些人来说也许显得轻率，但我决定鼓起勇气尝试一次。 虽然身为艺人是我自己选择的职业，也因为受到了许多爱而必须承受一些事情，但这个职业不应该是需要忍受伤痛、被逼到几近崩溃的境地，还得强忍著继续撑下去的。

我只是想在我擅长的领域，对自己所爱的粉丝有所回馈，并用我所能给予的良好能量来影响周围的人。 然而压力和负担的沉重，身心的疲惫，却是难以言喻的。

即便如此，即便是在此刻，我们也必须完成自己的工作。 有人冷静理性地面对，有人积极微笑著，有人虽然痛苦但依然顺应著，勉力支撑。 因为自己选择了这条路，所以必须承受，然而这样的理由，今天却显得格外冷酷无情。

有些日子晴朗，有些日子阴暗。 对我来说，今天就是格外阴沉的一天。 难道我没有想过积极面对吗？ 难道我没有努力过微笑吗？ 但今天就是特别困难，想到还有其他人也在受伤，心里就很难受。 无法拥抱和安慰所有人，这点让我更加心痛。

我不知道这些笨拙又不成熟的话，是否能给某些人带来共鸣，是否能给予他们一点点的安慰。 但至少我知道，我的成员、我身边的同事和朋友们，这些在K-pop这个大产业中努力奋斗的人，都是由衷热爱这份工作的人。

正因为他们如此真心，会受伤; 正因为他们如此热爱，有时会感到空虚。 然而，即使如此，他们每天仍为了自己、成员、家人、粉丝而努力地给予爱与收获爱。

我想清楚地表达这一点：那些人绝不是你们可以轻易评价或判断的对象。不是如表面上那样轻松的、圆满活动过来的人，他们充分经历过痛苦、崩溃过又无论如何都要努力战胜，

为了在舞台上给粉丝们展现最好的样子，都是咬牙拼命努力过来的人们，希望大家不要小看偶像。 没有人有资格轻易插足我们的故事，不仅对我们对其他艺人也是，我们并不是你们的消费品，希望你们不要认为可以随心所欲地消费享受。

光是一周的音乐节目行程，就几乎榨干了我们所有的体力。 而在这之外，我们还有广告、活动、演出、其他行程。 即便如此，现在比我更微笑著、热情打招呼的同事有很多。 每当遇到这样的时候，我也会笑著回应他们，因为这是我唯一能为他们做的事。

每当有人对我们热情地微笑和打招呼时，那一瞬间是如此珍贵、让人感激。 就算只是形式上的问候，有时候同事们在专辑里写的几句简短留言，会让我在疲惫的一天中重新获得力量。 我只希望大家都能不受伤害，健康地活动下去。

我也很喜欢「挑战」文化。 无论是熟识的伙伴，还是不认识的人，透过一起完成挑战留下纪录，这样的互动让人觉得在这青春最美好的时刻能留下这些回忆是多么美好。 如果粉丝们也能因此而感到开心，那就更好了。 即使彼此不熟识，但在挑战结束后，即便是尴尬而拘谨地互相鼓励一句「加油」，这样的支持也是珍贵的。

我认为，只要怀著尊重的心态见面，能够为彼此提供一点点帮助，就已经很有意义，也让人心怀感谢。

虽然我还需要努力，但希望我们大家都能变得更温暖一点。 如果能用温暖的目光来支持、爱护彼此，也许情况会稍微好一些。 我真的不愿再看到有人崩溃、最终放弃这一切。 我真诚地希望，别再给他人带来无法负担的伤痛了。 这是我最迫切的愿望。 我不想再看到我、我的成员们，还有现在依然努力工作的所有同事，甚至为了我们真心付出的工作人员和粉丝们，再次受伤。 此时此刻，我想向依然用心爱著我们的粉丝们道歉并告白，我爱你们。

PS：「HYBE文档事态」或「HYBE报告书」指 HYBE 公司发布的相关文案内容引发争议的事件。 该事件通常涉及到公司在处理艺人活动、社交媒体内容或公司公告时的文案措辞，被粉丝或公众认为不恰当、疏忽或存在隐患，从而导致了负面反馈和讨论。

韩国网友评论：（以下仅为照搬韩网翻译，不代表KSD任何立场）

1. 一看就知道是在狙击HYBE啊，我知道发声是多么不容易的事，为他加油

2. 看完怎么这么生气呢？ 我的本命被骂惨，受惠的一方却在要求世界美好，你可真是心情舒畅啊

3. 你们可是成长成大团之后才被HYBE吞并的啊

4. 第一个站出来发声的人真的很勇敢，太帅了

5. 首先感谢你发声，不过HYBE文件还是要重新审视的，HYBE一定要倒了才行，同时代的团队和业内人士全都是受害者

6. 就冲那句「我们不是你们的消费品」，就值得鼓掌

7. 我到现在也不是很喜欢那些HYBE受惠团，也知道他们不可能站出来应援，但是这种情况下他的行为已经是竭尽了全力的最佳办法，这可是爱豆圈史诗级事件啊

8. 谢谢你，胜寛啊

9. 胜寛太帅了，我本命被起诉时有人能够这样为他发声的话该多好啊，卑劣的大人实在太多了，为所有的爱豆加油

10. 这文最大的问题是什么，大家知道吗？ 把受害者和受惠者混为一谈，受害者和受惠者根本不会站在同一方阵，这只是受惠者站在受惠角度上所写的内容而已

11. 我觉得是胜寛在和HYBE划清界线

12. 这可不是为了和HYBE分割，而是受惠者的自我怜悯罢了

13. 我觉得他就是在和公司划清界线，不过看到其他人的留言，也确实会让人产生不一样的想法，不管怎么说我都觉得他写得很好，利用自己的影响力发声，并不是件容易的事情

14. 骂他的人平日里到底活得是有多么的纠结、脆弱啊，他本身就不是HYBE的人，他能这样发声就已经鼓起了很大的勇气

15. 这么爱挑战文化的话，在HYBE旗下爱豆团都不和NewJeans玩挑战的时候你就应该站出来啊

16. 比起一声不吭，写出这么长的文字，已经很勇敢了

17. 胜寛啊，我要哭死了，不知道你带著怎样的心情写下这篇文章

18. SVT又不是靠著HYBE才火的，如同他自己写的那样，没有资格谈论HYBE的事情，一旦说了肯定会被骂

19. 都是我想对HYBE说的话，心情很复杂，SVT加盟HYBE也没有多久吧，HYBE不要毁了kpop，赶快消失吧

20. 受惠者？ 我不是SVT的粉都生气了，他们从中小企业里出道，那么多里才走到今天的位置，被卖到hybe之后还要被你们骂？？ 看到有些人骂他是受惠者的自我怜悯，我只想说又是HYBE在玩舆论游戏了吧

21. 上过班的人都会知道，公司遇到事情的时候，站出来发声就已经很不容易了，旗下还有那么多团，他能做到这个地步真的是很有勇气了，而且还是在粉丝罢买运动没多久之后，看得出来他一直在关注动向，想要安抚粉丝，加油，克拉们

22. 如果你是真心的话，就先向公司抗议吧，出道这么久的前辈率先发声是对的

23. 一大早就我哭得稀里哗啦，谢谢你，胜寛啊

24. 比起认可这篇文章，我倒是觉得他要比那些沈默不语、事不关己高高挂起的人好多了

25. 韩圣寿你到死也要反省，最大的受惠团还在一声不吭呢，SVT还知道以这种方式发声

26. 该公司旗下所有的团别再侮辱别家艺人了

27. 在这里骂胜寛的人是不是都是HYBE的人啊

28. 即使是受惠者也可以为他们发声啊，防弹少年团柾国不也是发五色爱心为NewJeans声援骂？ 公司和艺人也并非同心啊

29. 得了那么多好处的人在期待美好的世界，哈哈哈哈哈哈哈哈

30. 是受惠者又如何？ 有影响力的人出来发声也是好事啊，怎么这么多人纠结啊

原文：https://theqoo.net/square/3462962971

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