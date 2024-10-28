【韩网热门】韩佳人这辈子吃过的泡面&喝过的可乐个数！网友：真了不起啊

果然美女明星的生活都极度自律。

最近韩佳人最近和罗美兰、曹宝儿等人一同出演了综艺节目《帐篷外面是欧洲之南法篇》，众人野营时煮泡面吃，当其他人大快朵颐时，韩佳人只是坐在一旁，更是语出惊人地表示：「活到现在只吃过10包泡面、喝过4瓶可乐」。



据统计，韩国人年均消费泡面数量高达70-80包，韩国人一年内消耗的泡面总量达到80亿包，人均购买泡面桶数全球最高。

韩国网友评论：

1. 我一天三顿都想吃泡面

2. 是节目效果吧

3. 因为知道对身体不好才不吃的吧

4. 我也不喜欢泡面，但是可乐绝对不能断

5. 刚才我还吃了一包

6. 看完之后我正在思考要不要去煮包来吃

7. 我很讨厌有热汤的面条，极度厌恶刀削面，几年才吃一次，不过倒是很喜欢炸酱面

8. 不喝可乐的话，吃汉堡的适合要配什么？ 难道连汉堡也不吃????

9. 我很爱泡面、可乐，不过不吃面包不喝酒

10. 这辈子只喝过4瓶可乐??? respect

11. 不要以为是节目效果她才这么说，本来就有很多人不喜欢这些食物啊

12. 我除了刚入职时期喝过烧酒，就再也没喝过

13. 我这辈子喝过的烧酒都没有一瓶

14. 听说她都不吃零食，只吃一日三餐

15. 每次喝烧酒的时候我都会想：还不如喝可乐呢

16. 可能是没喝过吧，我20岁之前完全没喝过可乐，30岁的时候突然就爱上了

17. 我也不喜欢泡面，一年最多吃2、3包吧

18. 很有可能啊，地球上本来就有形形色色的人，周围肯定有像她一样的人

19. 啊，我一礼拜要吃4次泡面

20. 韩佳人更注重内在美，偏好健康的饮食生活

21. 我光是看到这篇文章都超级想吃泡面，好神奇

22. 我从来没喝过可乐

23. 我每天吃泡面都不会觉得腻

原文：https://theqoo.net/square/3460875628

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