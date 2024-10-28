RIIZE承汉退队事件让他们看到了希望？韩网惊现「要求BTS SUGA」退队帐号

有网友通过X（旧Twitter）发起了敦促防弹少年团成员SUGA的退团的抗议活动。

日前，X上出现了一个名为「促SUGA退团花环总攻」的帐号，帐号拥有者表示：「该帐号是为了促进酒驾前科者SUGA退出团队而创建的，计画进行花环抗议活动。」帐号拥有者还称：「如果在抗议之前他宣布退出意向，抗议将不会进行。」并解释道：「为确保抗议顺利进行，目标金额不会公开，但在活动结束后，将透明地公开所有明细。 请注意，如果给花环订购公司造成损失，可能会以妨碍业务罪被起诉。」并呼吁不要为了支持罪犯而成为罪犯，表明抗议的程序已经完成，准备进行。



根据「促SUGA退团花环总攻」帐号公开的抗议内容，抗议计画在20日至22日於所属公司HYBE大楼前进行。 抗议标语包括：「酒驾前科者SUGA OUT，HYBE包庇罪犯SUGA」、「酒驾是预谋杀人，SUGA无法改过自新，别给别人添麻烦，滚开吧」、「不买有SUGA的BTS，酒驾罪犯请退出」等。

今年8月，SUGA曾在首尔龙山区一带饮酒后驾驶电动车，因摔倒后被警方发现。 酒精测试结果显示，当时SUGA的血液酒精浓度为0.227%。 在被查获17天后的8月23日晚上7点44分，SUGA前往首尔龙山警察局接受调查，经过3小时的询问，他承认了酒驾行为。 首尔西部地方法院於9月27日对因违反道路交通法（酒后驾车）而简式起诉的SUGA下达了罚款1500万韩币的判决，这与之前检方要求的金额相同。



罚金属於法院直接下达的刑罚，因此会记录在案，成为前科。 同时，SUGA所驾驶的电动车属於个人移动设备，需要持有相应的驾驶执照，酒驾时与汽车一样适用《道路交通法》，因此需接受刑事处罚。

在SUGA的酒驾事件曝光后，国、内外的AMRY中出现了支持他和反对他继续留在团队的分歧。 一些粉丝担心此事件会影响计画於2025年进行的防弹少年团全员活动，而另一些粉丝则认为不能原谅他的犯罪行为。 事件发生至今已有两个月，SUGA和其所属公司仅对酒驾行为道歉，并未公开说明其未来的去向，粉丝间的矛盾愈发严重。 粉丝群体的冲突加剧，甚至有部份海外粉丝发起了对成员个人活动及韩国媒体的抵制行动，这也对成员们的个人活动产生了影响。

目前，防弹少年团除已在6月退伍的JIN和本月17日退伍的J-HOPE外，其余成员均在服兵役中。

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