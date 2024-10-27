仁川机场原计划设置「名人专用通道」以避免人群混乱，遭民众质疑艺人特权、最终取消

韩国仁川机场日前表示将为名人安排专用入口、以避免人群拥挤造成危险，原计划28日开始执行，但因持续不断的舆论批评，最终在执行前一天宣布取消。

艺人现身机场每每引发大量关注，当红人气明星更可能聚集大量粉丝、代拍、YouTuber及围观群众，引起安全隐患。 今年7月演员边佑锡为参加香港粉丝见面会从仁川机场出发时，保镖为确保安全而做出封锁机场入口、盘查旅客证件、滥用闪光灯等行为，被指责「过度警卫」，在网上引发轩然大波。



10月24日，仁川国际机场公司向娱乐公司发送公文，表示为减少群众聚集情况，要求从艺人机场的专用出入门通行，28日起执行。 机场解释称「知名人士专用出入口」并非为明星专门设立，而是指现有的机组人员和飞行员使用的出入口，明星若有需要可在向机场申请后使用。

然而这一举措立即遭到大众质疑，少数赞成者认为是出於安全考量不得已为之，但大部份人指责这是变相为艺人提供过度的特别待遇。 且机场优先将相关公文发给大型娱乐经纪公司，也引发了歧视中小型经纪公司的争议。

面对负面舆论，仁川国际机场公司澄清称并非名人特权，而是为了避免现场人群拥挤、保障所有旅客的安全和便利。 不过机场最终抵不过骂声，最终在10月27日表示，考虑到国会国政监察及媒体报导中提出的多方面意见，决定取消名人专用出入口计划，改为参考海外机场的运营案例等重新制定其他方案，以确保机场乘客的安全并减少人流密集带来的混乱。

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