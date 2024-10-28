崔振赫大唱OST名曲目外加三振舞献台粉 返韩后将首度挑战舞台剧演出

凭藉在《她的日与夜》中的精湛演出又再度令大家关注的演员崔振赫，上周末於台大综合体育馆举行【Choi Jin Hyuk 2024 FAN-CON Tour in Taipei 】，虽是粉丝见面会却准备了满满7首歌曲，以及许多即兴舞蹈演出，展现相当活泼的一面。

崔振赫以一身全黑帅气俐落西装登场，开场就送上大家非常喜爱的一部作品《九家之书》中的OST「过得好吗?」，引发全场尖叫声不断。他也相当感性的表示自己曾在演出《她的日与夜》之前陷入低潮，正在思考不知道该演出什么样的电视剧甚至放弃演员之路的时候，《她的日与夜》这部作品却找上了他，而他也成功驾驭了这样的浪漫喜剧氛围并深受观众们的喜爱，於是让崔振赫觉得这部作品对他来说像是一个礼物般的存在。崔振赫笑著表示当时在看剧本的时候就有发现，这次的剧本集结了大家会喜欢的元素，像是幻想、浪漫、喜剧都包含在里面，身边工作人员们也都很喜欢。



电视剧《她的日与夜》中的崔振赫，一开始是冷酷的检察官，但他也提到如果大家有看他的实境综艺《我家的熊孩子》的话应该不难发现他的实际个性有点呆萌，所以崔振赫当时觉得如果可以结合两种不同特性演出，这个喜剧应该是会成功受到大家喜爱的，他也不忘分享拍戏过程中的搞笑NG片段，令他印象深刻，崔振赫更笑著说当时拍摄现场有非常多即兴表演，在他没有防御的情况下被攻击了好多次。尤其与对手演员们都有许多幽默场景，让人不禁发笑。还有剧中最具争议的一幕，就是郑恩地主动靠近时，他却用手挡住了她的嘴巴。崔振赫还透露「恩地看到剧本时气到直接踢我」引得全场爆笑。



崔振赫精彩的唱跳表演也是当晚的一大亮点，现场即兴跳起最近热门的《APT.》和《三振舞》让粉丝们直呼超可爱，更演唱了电视剧《继承者们》的OST「说话」和最近传唱度极高的《背著善宰跑》的OST「阵雨」，让观众们再度沉醉在他的歌声中。活动尾声，最后的安可曲更为台北粉丝选唱了中文歌曲《想见你想见你想见你》，现场歌声与粉丝的合唱让气氛达到最高潮，让每一位到场的粉丝都感受到他满满的心意与诚意。12月崔振赫也即将投入新音乐剧《Bloody Love》的演出，也正在选择下一部电视剧作品，请大家期待他的新魅力。

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