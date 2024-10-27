BLACKPINK ROSÉ&火星人新曲〈APT.〉登上英国官方榜单第4，刷新韩国女歌手最高纪录

英国官方榜单（Official Charts）於韩国时间26日公开最新排行榜，ROSÉ与火星人布鲁诺合作的新歌〈APT.〉进入「官方单曲榜TOP 100」第4位，是韩国女歌手的历史最高成绩。

此前该榜单的最高纪录是FIFTY FIFTY的《Cupid》第8名，〈APT.〉超过了4个名次。 Jennie也随ROSÉ一起上榜，新曲〈Mantra〉排名第54位，上周首次登榜时排在第27位。



ROSÉ正在席卷全球音乐榜。 〈APT.〉於本月18日发行，短短7天便在全球最大音乐平台Spotify突破1亿次串流播放，刷新了K-POP女歌手最快纪录，在全体K-POP歌手中也是第二位达到该成就。

ROSÉ成为首位登上美国Spotify及全球Spotify热门歌曲榜第一的韩国SOLO女歌手，再创职业生涯新高。



〈APT.〉发布后立即在全球40个地区的iTunes排行榜上获得第一，在韩国音源网站上亦达成了「Perfect All-Kill」（PAK），包揽了Melon、Genie、Bugs、Vibe的实时榜、日榜和Top100第一。

这首歌在中国最大音乐平台QQ音乐也位列榜首，人气席卷美洲及亚洲地区，SNS上不断涌现来自欧洲的粉丝合唱影片。 歌曲的MV也大受欢迎，公开24小时内突破2500万次观看，5天内达到1亿次点击。

〈APT.〉是ROSÉ首张正规专辑〈rosie〉的先行曲，灵感来自韩国著名的酒桌游戏，ROSÉ亲自参与了创作。



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