李秀满新公司A20旗下中国练习生太漂亮了，分享破万！网赞：老师的眼光果然独到

SM娱乐创始人李秀满（72岁）成立新公司A2O娱乐后，率先公开了旗下练习生的影片，全员实力出众外，有网友分享了其中一位漂亮练习生，目前在推特上转推破万，获得了166万多次的观看流量。

A2O娱乐旗下练习生分为「A2O Rookies HTG」、「A2O Rookies LTG」、「A2O Rookies LTB」共15位练习生，而为这部影片开场的李诗洁（SHIJIE）也是相当亮眼的存在。



网友感叹道：「李秀满的眼光果然独到，因为他选的练习生太漂亮了。」转发的网友也一一附和：「这样的脸蛋，真的让人很期待」、「舞蹈实力也很好」、「确实很漂亮，但影片跟图片不太像」、「影片中也是她最突出」



이수만 감 안 떨어진 이유 연습생 존나 이쁨 pic.twitter.com/SctpFL3AfQ — 유이 (@reason__13) October 25, 2024

引发热烈关注的那张图，则是她个人 IG 帐号的首发，她也向大众热情地打招呼：「嗨嗨嗨，大家好！我是诗洁，A2O Rookies 的一员，很高兴能与大家分享我的一部分，敬请期待精彩的舞蹈、音乐和满满的乐趣！让我们一起创造难忘的回忆吧！」





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