韩国人票选「最想在葬礼播放的歌」，IU〈夜信〉排名第一、ROSÉ洗脑新曲〈APT.〉也入选！TOP 8歌单公开

韩国一家安宁照顾机构最近举办宣传活动，请员工写下未来葬礼上希望播放的歌曲，IU的〈夜信〉高票当选第一！居然还有网友提名SEVENTEEN〈一起走吧〉、BTS 防弹少年团〈FIRE〉，是认真的吗！？ XD

韩国一山白医院的宁养中心本月23日至24日以「最想在葬礼播放的歌」为主题举办安宁照护的宣传活动，23日在大厅向300余位访客介绍相关服务，24日在邀请421位员工写下将来举办葬礼时希望播放的歌曲。

结果，IU 的〈夜信〉以22票获得第一名！这首歌是 IU 在2017年发行的自作曲，饱含温柔惆怅的深情。



DAY6 的〈Time of Our Life〉以一票之差屈居第二：



第三名是野菊花乐团主唱全仁权的经典老歌〈请你不要担心〉（13票），《请回答1988》OST之一就是李笛的翻唱版：



第四名是 BLACKPINK 成员 ROSÉ 和火星人布鲁诺 Bruno Mars 最新推出的合作曲〈APT.〉（10票），这首欢快歌曲上榜让不少人感到意外：



第五名是卢士燕的代表作〈相遇〉（9票）：



第六名是SG Wannabe成员金振浩写给已故父亲的歌曲〈全家福〉（8票），在《不朽的名曲2》家庭特辑里唱哭现场所有人：



第七名是爵士摇滚融合乐团「春夏秋冬」的〈Bravo， My Life！〉（7票），《机智牢房生活》《金科长》等很多韩剧都有出现这首歌。



第八名是音乐制作人团体015B（空一乌飞）的〈Now Goodbye〉（6票），副歌唱道：「再见不应是永远的分别，而是重逢的约定。」



韩国网友们看到这份歌单后也纷纷加入自己的心头好，最多人推荐孙佳人的〈Carnival （The Last Day）〉、DAY6的〈days gone by〉、IU的〈Epilogue〉和柳熙烈一人乐团TOY的〈火热的再见〉等。



也有人开玩笑说要播放SEVENTEEN的〈一起走吧〉、防弹少年团的〈FIRE〉、2NE1的〈我最红〉、SHINee〈Ring Ding Dong〉，似乎致力於把葬礼打造成欢乐开怀的派对XD



参考网址：https://theqoo.net/hot/3457504295

https://health.chosun.com/site/data/html_dir/2024/10/25/2024102501731.html

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