姜丹尼尔喜迎男粉丝更大赞对方Handsome! 携迷你专辑与台粉同欢

自韩国选秀节目《Produce 101》第二季出身并以第一名成绩进入限定组合的选秀冠军姜丹尼尔，在3月1日晚间来到台北举办「2025 KANG DANIEL CONCERT [ACT] IN TAIPEI」个人演唱会，也是他继2023年4月之后再度访台，让粉丝们相当想念，而他也再度展现绝佳舞台魅力，让台下所有粉丝们觉得不虚此行！

姜丹尼尔穿著一身黑色西装外套搭配皮裤，仔细一看还能看见服装上有著细致的宝石，让大家从远处看到他也能闪闪发光，他也在全场尖叫声中立刻带来了最新迷你专辑「ACT」中的超强好歌 与 ，许久未来台但舞台魅力不减，选秀状元姜丹尼尔果然名不虚传，才刚出场就让全场气氛HIGH起来！姜丹尼尔最迷人的就是他的招牌笑容，笑起来眼睛眯成一条线，也曾被韩国综艺节目比喻笑脸就像萨摩耶犬狗狗那样可爱无害，他用中文问候全场：「大家好！我是姜丹尼尔！很高兴见到你，请多多关照！」相当可爱。



由於相隔近2年才再度访台，姜丹尼尔也向所有粉丝们用中文说「对不起」，让大家等待许久，这两年的期间他努力制作新曲，也正在进行[ACT]巡回演出，本次台北站也就是姜丹尼尔亚洲巡回演出的最终站，而这两日正好台北天气非常温暖，也让姜丹尼尔直说韩国现在真的很冷，台北温暖多了。而姜丹尼尔也把握与台下粉丝们对视的瞬间，见到了少数的男性粉丝他还大赞对方「Handsome Boy」，还有一位相当有心的粉丝特别模仿了姜丹尼尔的造型，也成功引起了本尊的注意，还开玩笑说看到了另一个自己，他也相当感谢粉丝们的用心。



本次姜丹尼尔携带新迷你专辑访台，也告诉大家这是他花了相当多心思而制作的专辑，透过曲目的巧妙设计，姜丹尼尔希望能够呈现整个故事性，呼应专辑的主轴概念，也加强了自己演唱的「人声」部分，希望能传达更多歌曲中的情感，而透过本次的演唱会，也让大家再度感受到他的歌声以及舞台魅力都更上一层楼，他也相当有诚意地准备了20多首的歌曲，在结束前，姜丹尼尔更表示日后将以更多好的音乐作品来回报大家对他的喜爱。



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