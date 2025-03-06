96年生男偶像开始当兵！SEVENTEEN圆佑、THE BOYZ上渊近期入伍，MONSTA X I.M、NCT道英、GOT7荣宰、ASTRO JINJIN、姜丹尼尔军白期将至

韩国现行兵役法对於满28岁之后延迟入伍的情形进行严格限制，因此，今年年满27至28岁的男团成员即将陆续入伍，包括SEVENTEEN圆佑、THE BOYZ上渊、MONSTA X I.M等等。

首先，1996年7月出生的SEVENTEEN圆佑，已於本月5日宣布将於4月3入伍。 因此，圆佑将无缘参加4月4日至6日举行的墨西哥大型音乐节「Tecate Pa'l Norte 2025」及日本粉丝见面会，而本月20日及21日在仁川举行的「CARAT LAND」见面会将成为他入伍前参与的最后一个行程。



SEVENTEEN去年9月已有1995年出生的净汉以替代役身份成为队内首位入伍成员。 同为1995年生的S.Coups则因2023年膝盖受伤被评定为5级战时勤务要员，事实上已获得兵役免除。 因此，圆佑成为继净汉之后队内第二位入伍成员。 此外，1996年6月和11月出生的Hoshi和Woozi，以及1997年2月出生的DK均已满28岁，也预计在今年之内入伍。



同时，1996年11月出生的THE BOYZ成员上渊也在今年1月宣布，将於3月17日入伍，进入陆军军乐队服役。 THE BOYZ已於1月举行的粉丝演唱会上以11人完整体进行了最后一次演出，上渊将在本月8日举办单独粉丝见面会，随后暂时与粉丝告别。



THE BOYZ成员年龄介於1996年至2000年之间，随著队长兼大哥上渊率先入伍，除海外籍成员外，其余8名韩籍成员也将依序服役。 THE BOYZ去年底全员与One Hundred Label签约，计划继续团体活动，因成员入伍不得不迎来「军白期」。



MONSTA X成员I.M於1996年1月出生，今年已满29岁，预计将於近期入伍，具体入伍日期尚未公布。 除I.M之外，SHOWNU、玟赫、周宪都已服完兵役，基现於2月退伍，亨元也将於5月退伍，等到I.M服完兵役就可以告别军白期。



此外，NCT的道英、GOT7的荣宰、姜丹尼尔及ASTRO的JINJIN等都是1996年生，也即将迎来服兵役的时刻。 姜丹尼尔去年曾在电台节目中预告当兵，并透露早在19岁就为了早点服役而从高中退学考了检定考，但因申请人数过多而落选：「我计划入伍陆军，希望能在夏天结束前入伍。」









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