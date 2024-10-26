《2024 AAA》官方不畏惧负面争议！原定IVE张员瑛和ZB1成韩彬主持，确定加入演员柳俊烈

演员柳俊烈将在韩国年度盛事《2024 AAA》上大放异彩，与张员瑛、成韩彬共同担任主持人。

第九届年度颁奖典礼《2024 AAA》（亚洲明星盛典、Asia Artist Award）预计在12月27日於泰国曼谷隆重举行，原本由IVE张员瑛和ZB1成韩彬再次合作主持，现在官方确定再加入第三位主持人，演员：柳俊烈。



这是柳俊烈是首次担任《AAA》的主持人，官方看中他在演艺圈的丰富经验，和充满sense的主持技巧，并期待他出色的英语能力来领导典礼的进行。

柳俊烈曾在2022年釜山国际电影节（BIFF）上作为开幕式的MC（主持人）提升了全球电影节的地位，并於近期出席第29届釜山国际电影节并担任「年度男演员奖」的评委。

目前官方公开出席此次典礼的韩国明星如下：

第一轮：NewJeans、BIBI、ZEROBASEONE（ZB1）、NCT127、QWER、WayV





第二轮：LE SSERAFIM、EXO Suho、KISS OF LIFE、WHIB、TWS、&TEAM



除此之外，还有人气演员金秀贤、金惠奫、朴敏英、边佑锡、安普贤、张多雅（图左上至右下）将出席活动，为典礼增添光彩。



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