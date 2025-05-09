马东石身为电影《圣夜：恶魔都市》制作人，选角少女时代徐玄的原因：因为她形象太正直了，想看她黑暗的一面！

想看徐玄使坏、演恶角or反派的人，看来挺不少的～！XD
热映中的韩国动作电影《圣夜：恶魔都市》（神圣之夜：恶魔猎人）在上映首日就登上了电影票房冠军，击败了同日上映的漫威电影《雷霆特攻队*》的成绩，获得了不少好评。
该片讲述在因崇拜邪恶而陷入混乱的城市里，拥有特殊能力的暗黑解决团队「圣夜」――包含马东锡石饰演的「巴宇」、徐玄饰演的「莎伦」、李大卫饰演的「金君」――三人挺身而出，痛击恶势力的惊悚动作片。韩国和台湾皆在4月30日同步上映。
那么「圣夜」团队是如何组成的呢？采访时，马东石开玩笑说：「是打电话联系的。」接著解释：「李大卫是演技高手，是位非常资深的演员，我觉得我们需要像他这样有著多面貌的人。如果有后续故事，他饰演的金君应该会有更多发挥空间。
而徐玄，她的形象一直都是不吃垃圾食物的正直朋友（笑），所以我很好奇她诠释黑暗角色会是什么样子。也因为过去形象的关系，可能很难接到新的挑战机会。而郑知苏的角色，需要让观众产生想要拯救她的情感，我觉得她诠释得很棒。」
在马东石看来，《圣夜：恶魔都市》是以莎伦（徐玄）为主轴的故事。他说：「主线是莎伦与恩书（郑知苏 饰）之间的对决。我觉得我只是退居一旁保护她的角色。虽然因为我体格壮所以总是站在最前线，但这部片以驱魔为主轴，当然我的动作戏和巴宇的故事也很重要。」
当被问及是否考虑制作续集时，马东石说：「并不是特别以续集为前提来创作的，而是选择性地展现了整个故事的一部分。之后的故事，是否能以文字、小说或电影等方式呈现，还得看机会。而且有时即使构筑好了世界观，也未必能做成电影或影集。」
这部作品是马东石从很早以前就开始准备的，也亲自撰写了剧本。投资与发行公司也在决定上映时间后一直等待，现在终於能够问世，他真的非常开心。因为是结合驱魔与动作的类型片，很期待大家的观后感。
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