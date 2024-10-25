《正年》辛睿恩：「未合作前就喜欢演员金泰梨，向她学习很多，是最靠谱的搭档」

最近热播中的人气电视剧《正年》，演员群中的辛睿恩也多次在媒体前公开表达自己对同剧演员金泰梨的喜爱，甚至希望金泰梨「不要跟别人玩」，也称赞她是最靠得住的同事。

25日时尚杂志公开了与辛睿恩的专访影片，而被问到从《黑暗荣耀》到《正年》在角色上的差异性，辛睿恩不加思索的回答，《黑暗荣耀》中的涎镇是心中有著恶的想法，但《正年》当中的英瑞就没有，能说是一个「恶」一个「强硬」吗？其实英瑞的内心很脆弱，但表现於外需要是这样的态度，两者在辛睿恩的诠释之下稍有不同。



对於这两个角色在表现上的差别，《黑暗荣耀》中的涎镇是时常露出笑容（有可能带有恶意的笑容），但《正年》中的她却是比较常常面无表情，为了隐藏英瑞心中的脆弱以及害怕不安，所以以冷冰冰的语气或是无人的时候捶打墙壁等等，这些方式来表现这个角色。

最近有什么特别令辛睿恩著迷的事情呢？辛睿恩表示是没有特别迷上什么，不过因为最近电视剧《正年》正在播出中，所以他当然也最关心这一部分。电视剧播出后大家会有什么样的反应？也令辛睿恩特别期待，她也透露与一起演出剧中「梅兰国剧团」的团员们私下也经常聊天见面，一起吃饭度过愉快时间，在这部分也让辛睿恩感受到是一种生活中的小确幸。



当被问到《正年》演员同仁中最依赖的演员是哪一位？辛睿恩表示应该就是金泰梨姐姐吧！他说金泰梨是最亲密的搭档，在演出这部作品之前，金泰梨也是辛睿恩喜欢的演员，在演技方面自己也向金泰梨学习了很多，认为对方相当靠谱，所以自己非常依赖金泰梨。



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