古装版《秘密花园》要来了！金世正有望首次挑战古装剧，和「国民女婿」姜泰伍搭挡！

MBC新剧《江边流淌的月亮》（이강에는 달이 흐른다，暂定名）是一部被称爲古装版《秘密花园》的作品，剧中将会有很多性格独特、魅力十足的角色，预计在明年播出。

今日（19）有韩媒报导，金世正将出演《江边流淌的月亮》的女主角。对此，金世正的经纪公司Jellyfish娱乐回应：「收到了出演提案，正在积极讨论中！」



2016年通过选秀节目《Produce 101》以 I.O.I 出道的金世正，同时进行 gugudan 的活动。2017年以《学校2017》爲起点开始演员活动，陆续出演《驱魔面馆》系列、《社内相亲》、《今日的网漫》等热门剧，新剧《酒醉罗曼史》也即将在11月4日播出。如果确定出演《江边流淌的月亮》的话，也将是金世正出道7年以来首次挑战古装剧。



男主角由姜泰伍收到出演提案，他在2022年凭藉《非常律师禹英禑》饰演「李浚浩」一角，以暖男和甜蜜的面貌受到观众喜爱，让他加入「大势演员」的行列。但……剧终没多久他就入伍，留下了遗憾。



等了一年半，姜泰伍终於在今年3月正式退伍，退伍回归作是李先彬搭挡的《马铃薯研究所》（预计明年播出）。而姜泰伍曾在《朝鲜浪漫喜剧–绿豆传》挑战过古装剧，时隔6年是否会以古装回归？备受期待！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻