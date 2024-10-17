ADOR宣布闵熙珍再任社内理事，网怒批HYBE玩文字游戏：不是代表、与「渎职无法信赖」前后矛盾

ADOR今日宣布已召开临时股东大会并重新任命闵熙珍为社内理事。 闵熙珍的现任社内理事任期原本到11月1日结束，将从11月2日起继续担任ADOR社内理事，任期为3年。

此前，ADOR母公司HYBE於4月25日以渎职等罪名起诉了闵熙珍，并於8月27日任命HYBE前首席人事官金柱英为 ADOR 新任代表理事，闵熙珍则在2021年11月担任ADOR代表后时隔2年9个月被剥夺经营权。 闵熙珍主张这是单方面的解聘通知，HYBE则反驳称这是通过合法程序进行的代表理事更换。



NewJeans於9月12日召开线上记者会，要求HYBE在9月25日之前让闵熙珍重回ADOR代表职位。 到了9月25日，ADOR以理事会无法接受为由拒绝让闵熙珍复职，但已保障闵熙珍作为NewJeans制作负责人的地位、期限和权限。 HYBE 向闵熙珍提议的NewJeans制作期为5年，涵盖了ADOR和NewJeans的整个剩余专属合约期间。

对此，闵熙珍方面於9月25日发表声明称HYBE只提到延长合约，却没有删除初稿中的「单方面解约权」等多项恶劣条款、毫无诚意，担心错误的条款无法保障NewJeans正常活动，强烈要求恢复闵熙珍的代表理事职位。

韩网友认为HYBE用文字游戏模糊重点，一边告她渎职称失去信赖，一边又聘用她担任社内理事和制作人，言行前后矛盾：「并非任命为代表，复职只是徒有其名」「当代表就是渎职，当社内理事就没关系？」「NewJeans要求的是经营与制作融为一体的、原来的ADOR，拜托HYBE不要再折磨大家」。



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