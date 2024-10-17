金钟旼神算还是知情？本月玩游戏曾喊「李陈镐再这样生活，未来太黑暗了」

李陈镐近日承认自己向演艺圈好友BTS Jimin、李寿根的钱赌博，欠债上亿韩元引发轩然大波。

*先前报导回顾：

‎〈《认识的哥哥》班底、搞笑艺人李陈镐赌博诈骗上亿韩元，李寿根＆BTS Jimin也被欺骗受害〉‎

事件爆发后，某论坛有网友发文‎〈向李陈镐吐露真心话的KBS演艺大赏大赏〉‎，KBS演艺大赏大赏指的是金钟旼，文章节录了本月8日YouTube频道「即兴问答秀」（애드리브퀴즈쇼）的影片，影片中某个问答要造句「……이（主格助词）……黑暗」，金钟旼抢答：「李陈镐再这样生活，未来太黑暗了。」



金钟旼还说：「（李陈镐）再这样骂人、像疯子一样生活，未来太黑暗了！」虽然李寿根纠正他语法错误，但他很坚持、笑说：「那无所谓，只要李陈镐未来黑暗就行了。」



由於金钟旼常常被认为大智若愚，因此这番话更耐人寻味了，网友留言「（李陈镐）也跟钟旼借钱了吧？」、「钟旼哥看起来傻呼呼的，感觉是（李陈镐）最早想借的人」、「如果真的是搞笑的话，（李陈镐）应该会接啊，但没接」……等等，也有人猜测金钟旼和李寿根有私交，或许知情。

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