【韩网热门】金希澈透露RIIZE聚餐场景：只喝饮料不喝酒，游戏仅识369

金希澈在网综《脑节者（뇌절자）》透露：「制作RIIZE的代表大哥很担心综艺的部分，因为这些朋友的性格比较内向。 我问他们聚餐时做什么，大哥给我看了经纪人拍下的RIIZE聚餐现场：玩369之类的游戏，只喝饮料（不喝酒）。 」

라이즈 회식때 369게임이나 음료수 마신대ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/OFb7pbfdxW — 익명 (@wonxbin02) October 16, 2024

韩国网友评论：

1. 太可爱了吧kkkk

2. 其实他们连369也没有玩得很好kkk

3. 反而有好感耶，男生眼里的无趣其实就是为人端正kkk

4. 所以他们是完全清醒地喝果汁玩游戏吗kkk

5. 这样的团队里一度夹带洪承汉那样的异物... 幸好走了

6. 看团综就能感觉到他们很单纯

7. 上综艺的话这也是一种魅力kk

8. 全体都是内向人的团不多见，在综艺节目里僵硬的模样就很有趣

9. 好单纯好喜欢

10. 动森居民吗kkk太可爱

11. 虽然没有未成年人，但整体都不太能喝酒，有的成员身体跟酒不适应，酒量较低

12. 他们曾经为了测试酒量而请经纪人当监护人、在宿舍里喝酒，结果是互相说辛苦了、大哭一场kkk

13. 无趣又怎样，清醒就好。 本来就因为平淡而喜欢他们，现在更喜欢啦

14. 被男生说无趣的男生才是最棒的

15. 不愧是RIIZE，安静却有坚持、温柔且不强势，宝贝们啊请不要改变

出处：https://theqoo.net/hot/3445924558

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