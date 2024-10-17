在《黑白大厨》经历「无限豆腐料理地狱」后！爱德华李自爆：到现在还不敢吃豆腐

16日播出《刘QUIZ ON THE BLOCK》中，《黑白大厨》冠军「拿坡里美味黑手党」权圣晙和亚军「白宫国宾晚宴的主厨」爱德华李作爲嘉宾出演。

获得亚军的爱德华李表示：「真的有很多人透过 SNS 联系我，说了很多温暖的话。其实没想到《黑白大厨》会这么受欢迎，昨天我搭地铁的时候，结果很多人都认出我了，这段经历让我感觉非常特别。」



刘在锡问爱德华李的心情说：「其他厨师的餐厅都在韩国，所以观众们会去预约那些餐厅。但是爱德华李厨师不是在美国吗？」对此，爱德华李表示：「节目播出后有点可惜，因爲...我在美国没有什么客人！」还马上对刘在锡说：「假如...你们有认识有钱的投资者的话，拜托介绍给我认识，我也想在韩国开间餐厅。」曹世镐说：「太好了！那名有钱的投资者正好在这里。」并用手指了刘在锡 XD



当被问到是否犹豫是否出演时，爱德华李回答：「是的！因爲我也不想要电视上丢脸，但是当我第一次听到这个节目的时候，因为是韩国的节目，这点对我来说非常重要，我想向全世界展示『我的韩国料理』。所以决定出演《黑白大厨》给自己一个承诺，我想只利用韩国材料展示新的料理，而不是一些我之前做过的料理，这是我决定参加节目的一个原因。」

说到爱德华李在《黑白大厨》中的活跃表现，不能不提道准决赛第二轮「无限料理地狱」的任务。参赛者在每轮的限制时间30分钟内得用豆腐做出一道料理，再由评审白种元、安成宰进行试吃，爱德华李以全新的方式推出6道创意性豆腐料理，让所有人大吃一惊，他说：「我年纪不是比较大嘛！长时间不断料理真的很累，其实我到现在都还不敢吃豆腐。」



由於提前晋级，所以没有参与这个任务，权圣晙也表示如果食材是豆腐的话，很希望自己能展现出各式各样的豆腐料理。他说：「爱德华厨师做的料理让我印象很深刻，我在上面看著他料理，都起鸡皮疙瘩了，因为他连一秒都没有分心，这是我第一次比生存赛的时候起鸡皮疙瘩，让我不感觉他头上有光环。」



而《黑白大厨》虽然已经结束了，但热潮依旧未退，不少黑汤匙主厨和白汤匙主厨的餐厅都需要排队、抢预约才能吃上，近期有要去韩国旅游的朋友们，记得可以去吃一下啦！

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