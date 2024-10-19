韩市民团体示威要求禁播《大都市的爱情法》：美化同性恋！网友不买帐：锁定「本放」

TVING新剧《大都市的爱情法》开播在即，却遇到了部份市民的抵制，要求平台停止播出。

《大都市的爱情法》预定10月21日开播，作品通过作家高英横冲直撞地学习爱情和生活的10年时光，讲述自由行奔放的年轻一代的爱情与离别。 由南润寿、李秀敬、吴贤庆等人携手主演。

然而电视剧尚未开播，先「触礁」。 有市民拉横幅示威，要求TVING停止播出，横幅上印著「拥护同性恋的文体部弹劾记者会」、「支持美化、助长同性恋电视剧制作的文体部，觉醒吧」、「支持美化、助长同性恋电视剧制作的CJ，觉醒吧」等。

FIRSTKorea 시민연대,전국 119개 시민․학부모 단체 ...대도시의 사랑법 방영 중지 및 제작비 환수 https://t.co/44arghwaJz pic.twitter.com/YBSstsGwq6 — focus뉴스라인 (@focusnewsline) October 14, 2024

电视剧《大都市的爱情法》改编自日本知名作家朴相映的同名畅销小说，讲述了韩国首尔的年轻人如何在复杂的大都市中寻找爱情、认同自我、以及追求个人自由的故事。 原作小说以LGBTQ群体为中心，关注同性恋者的爱情、身份认同和心理挣扎。故事的主线围绕几位年轻人展开，他们在快节奏的城市生活中，面对著感情的矛盾、社会的偏见和个人的困惑。 通过细腻的文字，朴相映展现了他们在爱情中的脆弱、挣扎与勇敢，同时也深刻探讨了性别、身份和社会规范对个人生活的影响。



在诸多读者看来，《大都市的爱情法》不仅仅是一部爱情小说，它还对现代社会中个人的孤独感、社交网路的虚拟性、以及都市生活中的焦虑进行了深刻反思。 小说中每一个角色的爱情故事都具有时代的典型性和普遍性，具有强烈的现实感和共鸣，被认为是韩国文学中探索同性恋者身份认同和爱情的一个重要里程碑。



部份群众的示威反而引发了广大网友的反感，网友们留言表示：「21日我一定去看」、「这剧我可就非看不可了」、「助长同性恋又是什么玩意儿？难道看完了就变同性恋了吗？」、「为什么要示威？？ 同性恋电影又不是这几年才有」等。

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