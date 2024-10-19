韓市民團體示威要求禁播《大都市的愛情法》：美化同性戀！網友不買帳：鎖定「本放」

TVING新劇《大都市的愛情法》開播在即，卻遇到了部份市民的抵制，要求平臺停止播出。

《大都市的愛情法》預定10月21日開播，作品通過作家高英橫衝直撞地學習愛情和生活的10年時光，講述自由行奔放的年輕一代的愛情與離別。 由南潤壽、李秀敬、吳賢慶等人攜手主演。

然而電視劇尚未開播，先「觸礁」。 有市民拉橫幅示威，要求TVING停止播出，橫幅上印著「擁護同性戀的文體部彈劾記者會」、「支持美化、助長同性戀電視劇製作的文體部，覺醒吧」、「支持美化、助長同性戀電視劇製作的CJ，覺醒吧」等。

FIRSTKorea 시민연대,전국 119개 시민․학부모 단체 ...대도시의 사랑법 방영 중지 및 제작비 환수 https://t.co/44arghwaJz pic.twitter.com/YBSstsGwq6 — focus뉴스라인 (@focusnewsline) October 14, 2024

電視劇《大都市的愛情法》改編自日本知名作家朴相映的同名暢銷小說，講述了韓國首爾的年輕人如何在複雜的大都市中尋找愛情、認同自我、以及追求個人自由的故事。 原作小說以LGBTQ群體為中心，關注同性戀者的愛情、身份認同和心理掙扎。故事的主線圍繞幾位年輕人展開，他們在快節奏的城市生活中，面對著感情的矛盾、社會的偏見和個人的困惑。 通過細膩的文字，朴相映展現了他們在愛情中的脆弱、掙扎與勇敢，同時也深刻探討了性別、身份和社會規範對個人生活的影響。



在諸多讀者看來，《大都市的愛情法》不僅僅是一部愛情小說，它還對現代社會中個人的孤獨感、社交網路的虛擬性、以及都市生活中的焦慮進行了深刻反思。 小說中每一個角色的愛情故事都具有時代的典型性和普遍性，具有強烈的現實感和共鳴，被認為是韓國文學中探索同性戀者身份認同和愛情的一個重要里程碑。



部份群眾的示威反而引發了廣大網友的反感，網友們留言表示：「21日我一定去看」、「這劇我可就非看不可了」、「助長同性戀又是什麼玩意兒？難道看完了就變同性戀了嗎？」、「為什麼要示威？？ 同性戀電影又不是這幾年才有」等。

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