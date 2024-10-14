南润寿捐肾后回归之作遇难绊脚石？《大都市爱情法》编剧控预告遭大量投诉后下架

全新韩剧《大都市爱情法》（대도시의 사랑법）由於改编自同名人气小说，还是南润寿捐肾给父亲后的回归、首次演出LGBTQ+题材之作，再加上预告成功吸引人，开播前就拥有大批粉丝。然而，原小说作者兼戏剧编剧朴相映，12日在个人社群痛诉预告片遭恶意检举下架。

朴相映直指「某团体」到相关部门大量投诉，以致《大都市爱情法》预告片全部下架。由於戏剧21号就要播出，预告片下架等於宣传砍半，让他非常生气且彻夜未眠。朴相映也坦言身为作家8年来，「原以为已经习惯却还是没办法」，正在寻觅方法重新上架预告，也向期待的观众保证「无论如何，10月21日一定会开张」，并请求大家帮忙宣传，最后喊话「我们最终会赢！」



드라마 대도시의 사랑법 모 단체에 좌표 찍히고, 관련 부서 민원 폭탄 들어간 덕분에 결국 공식 예고편을 모두 내리게 됐습니다. 드라마 오픈 9일 전인데 아무 홍보도 못하는 말도 안 되는 상황에 부아가 치밀어 올라 밤새 한 숨도 못 잤어요. 작가 생활 8년 하면서 이런 일 익숙해졌다고 생각했는데 pic.twitter.com/yLTuhc2kTc — 박상영 (SangYoung Park) (@novelistpark) October 12, 2024

目前YouTube、Naver等平台确实看不见《大都市爱情法》预告，想看的观众只得从社群平台看网友先前的转发。对於朴相映的发文，制作公司透露确实收到了一些团体抗议，不过下架原因是因为正片被审核禁止青少年观看，因此预告片也将配合正片的审核重新公开，戏剧会如期播出，「完全没有问题」。

有媒体求证影视分级委员会……



委员会表示11日确定了《大都市爱情法》禁止青少年观看，理由是内容有饮酒、辱骂及互相贪恋身体的爱情场面，题材还有婚前怀孕及堕胎、爱滋病等等，煽情、药物加上反覆的脏话，最终决定分级是青少年不宜观看。原本就朴相映发文，许多网友也跟著义愤填膺，不过随著制作公司与影视分级委员会的说法，一些网友反过来怀疑朴相映说的话是否太夸张，尤其是「投诉」的部分。

然而，这些都没有影响朴相映的立场，他在IG转发各种抱不平及替他打气的内容，其中一则还是出柜歌手DAMJUN（团体Lionesses成员）透露团体一些创作也被「某宗教团体」打压（下图右下角）。朴相映昨日也如期参加同名电影《大都市爱情法》上映活动，该电影由金高恩和鲁尚炫主演，不同於戏剧版仅改编自小说其中一章。



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