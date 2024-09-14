金高银全新超短发形象公开！携新片《大都市的爱情法》亮相多伦多国际影展，优雅干练气质获好评

当地时间13日，演员金高银和卢相铉等一起出席第49届加拿大国际影展宣传新片《大都市的爱情法》，首次公开超短发形象，令人眼前一亮！原来之前的长发造型真的是戴假发？

《大都市的爱情法》讲述不看他人眼色、拥有自由灵魂的女人「在熙」（金高银 饰），和隐藏擅长秘密的男人「兴秀」（卢相铉 饰）同居后展开只属於他们的爱情法的故事，此番入选第49届多伦多国际影展，通过「特别展映单元」（Special Presentations）进行全球首映。

首映礼当天，主演金高银、卢相铉以及导演李彦禧一同走上红毯，接受媒体拍照访问并向现场粉丝表达感谢、亲切互动。 金高银此前一直以黑色长发形象示人，这次出现突然变成贴头皮超短发，令人格外瞩目。 金高银身穿白色修身长裙，搭配俐落短发十分独特优雅：



세상에 김고은 숏숏컷!!

토론토 다 씹어드셨다 pic.twitter.com/rlxuERaaBL — 스리 (@MyDrama_365) September 13, 2024

之后一行人来到皇家亚历珊卓剧院（Royal Alexandra Theatre）参加首映会，金高银换上灰色西服套装，更添干练气场：



这段时间金高银参加发布会、出演《Salon Drip2》等宣传节目时一直是长发形象，当时就有眼尖网友指出发型略显厚重、发际线过於清晰等等，怀疑是戴了整顶式假发，看来该怀疑不无道理XD





希望，电影首映后现场反响颇为正面，很多观众对立体有魅力的角色、兼具趣味性与现实感的故事感到深深共鸣，影片结束后纷纷起立鼓掌、喝彩声不断。 电影将於10月1日在韩国正式上映。



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