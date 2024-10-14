这是韩国谐星同乐会吧！金海俊&金升惠婚礼♥ 赵惠莲号召群舞、李浩光音乐剧要嗨翻
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这是韩国谐星同乐会吧！金海俊&金升惠婚礼♥ 赵惠莲号召群舞、李浩光音乐剧要嗨翻

明星   2024年10月14日   星期一23:35   草莓  

（封面图源：造型师Rothy IG@rothy__截图、许美珍IG@midinheo截图）

韩国谐星（喜剧演员）档新人金海俊与金升惠昨（13）日完婚，婚礼宾客满是谐星与电视圈、YouTuber圈同僚，加上祝歌表演由谐星来，完全就像场谐星同乐会。

金升惠&金海俊婚纱照（图源：IG@kim_seunghye截图）金升惠&金海俊婚纱照（图源：IG@kim_seunghye截图）

洪贤姬、申奇露、朴瑟琪、沈珍华、洪允和、刘在弼、尹孝童、金基里、安慧京、李钟奎、李相俊、金镇珠、金余韵、李勇柱、李惠智、郑宰滢、金池柔、亚由美、「Enjoycouple」林拉拉和孙民秀、沈音灯、高恩雅、金峻铉、Boom、Apink朴初珑、李镇赫……等等艺人都到场祝福，大多都是谐星。
金升惠&金海俊（图源：李惠智IG@_hyejidaejiiiii）右为沈珍华，擦擦眼泪后又破涕为笑（图源：洪贤姬IG@hyunheehong截图i）右图左起金峻铉、高恩雅、初珑、Boom（图源：高恩雅IG@koeuna88截图、朴初珑IG@mulgokizary截图）（图源：李镇赫IG@ljh_babysun截图、金余韵IG@kyw.kyw.kyw截图）（图源：造型师Rothy IG@rothy__截图、沈音灯IG@euddeume_截图）

最有趣的场面绝对是赵惠莲献唱祝歌〈Anacana〉（아나까나），她成功让新郎新娘双方父母都上台欢乐一下外，更带动大批谐星上台共舞，洪贤姬、申奇露、朴瑟琪等等都上台，洪贤姬还带上自己儿子，全场气氛嗨到不行。李昶浩也重现副角色「音乐剧演员李浩光」知名《长靴妖姬》（Kinky Boots）主题曲〈Land of Lola〉，和变装皇后Bori与Yari共同表演，李浩光还大胆撩拨新郎～XDDD。
谐星赵惠莲献唱祝歌（图源：GK Doblock IG@gk_doblock截图、沈音灯IG@euddeume_截图）赵惠莲唱祝歌带动群舞（图源：许美珍IG@midinheo截图、造型师Rothy IG@rothy__截图）（图源：造型师Rothy IG@rothy__截图、金池柔IG@__y_o_u_截图）

▼赵惠莲〈Anacana〉

▼朴浩光〈Land of Lola〉名舞台及婚礼现场影片

婚礼还有其他巧思，例如新郎金海俊单独入场时，播的歌是他的副角色「崔俊」翻唱之Paul Kim名曲〈要喝杯咖啡吗〉（커피한잔할래요），婚礼开场就带来趣味。

▼崔俊〈要喝杯咖啡吗〉

▼更多婚礼现场画面
（图源：造型师Rothy IG@rothy__截图、亚由美IG@iqaymiq截图）（图源：造型师Rothy IG@rothy__截图）

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