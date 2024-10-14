这是韩国谐星同乐会吧！金海俊&金升惠婚礼♥ 赵惠莲号召群舞、李浩光音乐剧要嗨翻

韩国谐星（喜剧演员）档新人金海俊与金升惠昨（13）日完婚，婚礼宾客满是谐星与电视圈、YouTuber圈同僚，加上祝歌表演由谐星来，完全就像场谐星同乐会。

洪贤姬、申奇露、朴瑟琪、沈珍华、洪允和、刘在弼、尹孝童、金基里、安慧京、李钟奎、李相俊、金镇珠、金余韵、李勇柱、李惠智、郑宰滢、金池柔、亚由美、「Enjoycouple」林拉拉和孙民秀、沈音灯、高恩雅、金峻铉、Boom、Apink朴初珑、李镇赫……等等艺人都到场祝福，大多都是谐星。



最有趣的场面绝对是赵惠莲献唱祝歌〈Anacana〉（아나까나），她成功让新郎新娘双方父母都上台欢乐一下外，更带动大批谐星上台共舞，洪贤姬、申奇露、朴瑟琪等等都上台，洪贤姬还带上自己儿子，全场气氛嗨到不行。李昶浩也重现副角色「音乐剧演员李浩光」知名《长靴妖姬》（Kinky Boots）主题曲〈Land of Lola〉，和变装皇后Bori与Yari共同表演，李浩光还大胆撩拨新郎～XDDD。



▼赵惠莲〈Anacana〉



▼朴浩光〈Land of Lola〉名舞台及婚礼现场影片



婚礼还有其他巧思，例如新郎金海俊单独入场时，播的歌是他的副角色「崔俊」翻唱之Paul Kim名曲〈要喝杯咖啡吗〉（커피한잔할래요），婚礼开场就带来趣味。

▼崔俊〈要喝杯咖啡吗〉



▼更多婚礼现场画面



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