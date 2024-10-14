這是韓國諧星同樂會吧！金海俊&金昇惠婚禮♥ 趙惠蓮號召群舞、李浩光音樂劇要嗨翻
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這是韓國諧星同樂會吧！金海俊&金昇惠婚禮♥ 趙惠蓮號召群舞、李浩光音樂劇要嗨翻

明星   2024年10月14日   星期一23:35   草莓  

（封面圖源：造型師Rothy IG@rothy__截圖、許美珍IG@midinheo截圖）

韓國諧星（喜劇演員）檔新人金海俊與金昇惠昨（13）日完婚，婚禮賓客滿是諧星與電視圈、YouTuber圈同僚，加上祝歌表演由諧星來，完全就像場諧星同樂會。

金昇惠&金海俊婚紗照（圖源：IG@kim_seunghye截圖）金昇惠&金海俊婚紗照（圖源：IG@kim_seunghye截圖）

洪賢姬、申奇露、朴瑟琪、沈珍華、洪允和、劉在弼、尹孝童、金基里、安慧京、李鍾奎、李相俊、金鎮珠、金餘韻、李勇柱、李惠智、鄭宰瀅、金池柔、「Enjoycouple」林拉拉和孫民秀、沈音燈、金峻鉉、高恩雅、Boom、Apink朴初瓏、李鎮赫……等。
金昇惠&金海俊（圖源：李惠智IG@_hyejidaejiiiii）右為沈珍華，擦擦眼淚後又破涕為笑（圖源：洪賢姬IG@hyunheehong截圖i）右圖左起金峻鉉、高恩雅、初瓏、Boom（圖源：高恩雅IG@koeuna88截圖、朴初瓏IG@mulgokizary截圖）（圖源：李鎮赫IG@ljh_babysun截圖、金餘韻IG@kyw.kyw.kyw截圖）（圖源：造型師Rothy IG@rothy__截圖、沈音燈IG@euddeume_截圖）

最有趣的場面絕對是趙惠蓮獻唱祝歌〈Anacana〉（아나까나），她成功讓新郎新娘雙方父母都上台歡樂一下外，更帶動大批諧星上台共舞，洪賢姬、申奇露、朴瑟琪等等都上台，洪賢姬還帶上自己兒子，全場氣氛嗨到不行。李昶浩也重現副角色「音樂劇演員李浩光」知名《長靴妖姬》（Kinky Boots）主題曲〈Land of Lola〉，和變裝皇后Bori與Yari共同表演，李浩光還大膽撩撥新郎～XDDD。
諧星趙惠蓮獻唱祝歌（圖源：GK Doblock IG@gk_doblock截圖、沈音燈IG@euddeume_截圖）趙惠蓮唱祝歌帶動群舞（圖源：許美珍IG@midinheo截圖、造型師Rothy IG@rothy__截圖）（圖源：造型師Rothy IG@rothy__截圖、金池柔IG@__y_o_u_截圖）

▼趙惠蓮〈Anacana〉

▼朴浩光〈Land of Lola〉名舞台及婚禮現場影片

婚禮還有其他巧思，例如新郎金海俊單獨入場時，播的歌是他的副角色「崔俊」翻唱之Paul Kim名曲〈要喝杯咖啡嗎〉（커피한잔할래요），婚禮開場就帶來趣味。

▼崔俊〈要喝杯咖啡嗎〉

▼更多婚禮現場畫面
（圖源：造型師Rothy IG@rothy__截圖）（圖源：造型師Rothy IG@rothy__截圖）

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