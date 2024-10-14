SEVENTEEN新歌〈LOVE, MONEY, FAME〉MV 公开：我们仍不断成长、专辑是想著粉丝完成的！

KPOP 一线人气男团 SEVENTEEN 再度回归！这次携第12张迷你专辑《SPILL THE FEELS》与粉丝们见面，MV仍然可以看到完整13人的面貌。

出道九年的 SEVENTEEN 想尽全力让大众觉得，他们仍然是个有很多东西可以展示给所有人的团队，他们不断接受挑战与成长，最新专辑展现出最像 SEVENTEEN 的独特魅力。



迷你12专传达了「让我们互相信任，分享我们的感受，解决我们的担忧」等讯息，包含了 SEVENTEEN 独有的健康正能量，以及任何人都能产生共鸣的故事和潮流音乐。据专辑发行商 YG Plus 透露，新专辑的预购量接近350万张，可见大众对 SEVENTEEN 团队的浓厚兴趣。





▼〈LOVE, MONEY, FAME〉(feat. DJ Khaled) 完整 MV 公开：



队长 S.Coups 提到专辑总是充满了 SEVENTEEN 独特的风格和真诚，是一边想著 CARAT（克拉，粉丝名）一边努力在准备这张专辑的。Hoshi 则表示每每推出专辑都充满感激之情，能够不断成长，记录每一次的自己，是非常有意义的事情。Woozi则一如既往地专注属於 SEVENTEEN 的故事，用专辑捕捉这一刻的 SEVENTEEN，请大家多多支持并期待。



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