NewJeans Hanni今日作为参考人出席国政监察

女团NewJeans成员Hanni将於今日（15日）下午出席国会环境劳动委员会的国政监察，作为参考人回答关於职场欺凌问题的问题。

国会於14日发布公告，「为了维持秩序及保护证人和参考人的人身安全，采访将受到限制」，这是一项为防止潜在安全事故的预防措施。 据悉，考虑到Hanni出席国政监察时会吸引大量媒体和一般公众，国会因此才做出这样的决定。

Hanni此前於上月11日在YouTube直播中主张自己遭受了不公对待。 她声称隶属於HYBE子公司的经纪人曾对她说「无视她」的话。 她表示：「我向新来的代表说了这件事，（但）因为没有证据，又说事情发生太久了，让我不要再追究，感觉一下子变成了说谎的人。」被指名的经纪人所属的公司反驳称：「负责接待的工作人员是用敬语与艺人对话的，这与客观事实不符。」



在这样的情况下，环境劳动委员会邀请Hanni作为参考人参加劳动部及经济社会劳动委员会的综合国政监察，ADOR公司代表金周英则被选为证人。

参考人并无出席义务，但Hanni计划出席。 她於9日通过粉丝平台表示：「我想为自己、为成员们以及为粉丝出席。」金代表若提交不出席的理由书，可以不出席国会。 但如果理由不正当，则可能会被下达常任委员会的同行命令。

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