【K社韩国小百科】韩国名校首尔大学送「家人贴纸」遭市民团体举报：助长学历主义

韩国很多大学都有独属於自己学校的文创周边，但最新韩国最高学府之一的「首尔大学」向学生家属发放的贴纸引来了不满。

在首尔大学发展基金会向首尔大学在校生家属发放象徵「首尔大学家庭（SNU family）」的贴纸作为纪念品引发争议的情况下，某市民团体以「助长学历主义」为由向国家人权委员会提交了申诉。



서울대발전재단이 서울대생 가족을 대상으로 '서울대 가족' 스티커를 배포하자 학벌주의 조장, 후진국형 천박함이라는 비판이 나왔다고 함



한편 재단에 따르면 현재까지 2000여명의 학부모가 신청했다고 pic.twitter.com/jNSzsIpIYW — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) August 14, 2024

市民团体「为无学历主义的社会奋斗的市民组织（无学历社会）」表示：「我们对首尔大学不够深思熟虑的举动表示遗憾，并为防止此类行为蔓延，向国家人权委员会提交了申诉。」该团体指出：「虽然学生会使用学校的标志为学生制作纪念品是常见的现象，但学校为学生家属制作并分发纪念品的情况并不常见。」该团体进一步批评称：「此次纪念品利用了被视为入学考试成功巅峰的首尔大学标志，鼓励家长们『尽情炫耀孩子的考试成功就是父母的成就』，因此这一低俗的想法遭到了各界的强烈批评。」他们还指出：「在充斥著学历主义的社会中，社会身份由大学名声决定，这种社会中，特权和歧视将比能力和努力更为普遍，危险性极大。」并强调：「国家人权委员会此前已经对某些大学合格横幅表示不妥，并建议采取措施，以严肃应对助长学历主义的行为。」



서울대학교발전재단에서 서울대에 입학생의 가족들에게 "PROUD PARENT" 등 스티커를 배부하겠다고 했다가 학벌주의 논란이 일자 재검토하겠다고 했습니다. pic.twitter.com/XfFIpP78xq — 투명가방끈 (@hidden_bag) August 28, 2024

该团体还补充说：「为了反对隐藏在首尔大学纪念品背后的学历主义，并培育健康的社会价值观，我们计画制作无学历社会的纪念品（学院夹克、徽章、贴纸等）。」

此事在韩国发酵之后，网友们纷纷评论：「我以为是送给在校生的，没想到居然是给学生家属的，真奇怪啊」、「美国就有这种，看来是像美国学的」、「如果这群人去美国的话读书，应该会气晕过去吧」、「 我特地搜寻国外名校的周边，销量最好的就是家族系列，甚至还有狗狗的衣服，只不是不好看」、「我觉得没有任何问题啊」、「太搞笑了，首尔大又怎么？」、「毕业那天用一用还行，毕业之后不会有人再用了吧」、「贴了之后有一种要耍大牌的感觉」等。

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