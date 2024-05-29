宋枝恩10月將與YouTuber朴維結婚，帶Secret隊友全烋星、鄭河娜見未婚夫

鄭河娜：「我們枝恩就拜託你了，姐夫。」♥

女團Secret出身的演員宋枝恩，10月將與知名身障YouTuber男友朴維（另譯朴偉）共結連理，27日她帶著朴維和Secret隊友全烋星、鄭河娜聚餐，「半Secret」再度合體。

宋枝恩27日IG限時動態發布和朴維、全烋星、鄭河娜的四人合照，興奮寫道：「終於見面了！」而全烋星和鄭河娜直接發布貼文放了更多照片，為宋枝恩獻上祝福。



全烋星：「多麼療癒的時光啊（愛心）。」底下留言鄭河娜：「到現在顴骨還在痛……」全烋星回覆：「我也是顆顆顆腹肌疼痛顆顆顆。」宋枝恩：「顆顆顆顆沒想到玩得那麼開心（笑），非常有趣（愛心）。」全烋星回覆：「就是說啊顆顆顆顆化學反應要瘋了。」朴維：「摯友3 vs 被捉弄1。」全烋星回：「顆顆顆顆顆……多數和少數……那個……」



鄭河娜：「我們枝恩就拜託你了，姐夫……（閃）」「姐夫」本人朴維回覆：「會好好侍奉的！Secret姐妹們！」全烋星：「嗯嘻嘻（愛心）。」宋枝恩：「我們歌的歌詞都是愛情歌曲，很適合（愛心）。」原來鄭河娜貼文背景音樂特地挑了Secret的〈Starlight Moonlight〉，她回覆宋枝恩笑稱：「主唱（應指宋枝恩）很窒息。」



而宋枝恩、全烋星與鄭河娜「半Secret」的合體原是美意，但有部分媒體點出去年10月三人歡慶Secret出道14週年，以及今年2月鄭荷娜生日派對都不見韓善伙，甚至是Secret 2018年名存實亡後私下聚會都缺韓善伙一人，點明韓善伙是否遭到排擠或者是韓善伙拒絕合體。

▼去年10月三人歡慶Secret出道14週年



▼今年2月鄭荷娜生日派對



對於Secret私下不合言論，有網友不以為然表示「以前就很明顯了」，但也有網友認為Secret其實就是同事，「一定要親近嗎？檯面上相處得好就不錯了」、「都解散多久了，還被迫綑綁在一起說不合」、「合約到期了，該做的事都做了」。

Secret 2009年出道屬二代團，名曲除了〈Starlight Moonlight〉還有〈Shy Boy〉、〈POISON〉等等，2016年成員韓善伙因與公司TS娛樂合約到期率先退團，2018年換宋枝恩與TS出現合約糾紛解約並退團，當年全烋星也和公司有過糾紛但從未宣布退團，鄭荷娜則在2021年離開TS娛樂。



另外，宋枝恩與朴維的婚禮將在10月9日舉行。



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