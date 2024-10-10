《黑白大厨》人气延续！冠亚军拿坡里黑手党&李爱德华做客《刘QUIZ》，港点女王&外送员&烹饪狂人&法布里出演《认识的哥哥》

Netflix料理竞争综艺《黑白大厨：料理阶级大战》从开播到结束热度持续走高，几位明星厨师即将出演谈话综艺，分享更多趣事！

在节目中最终夺冠的「拿坡里美味黑手党」权圣晙和观众口碑飙升的李爱德华，昨日上午一同录制了刘在锡主持的tvN谈话综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》。



节目仍以厨房为背景，但两位厨师脱下白袍换上休闲装，与刘在锡和曹世镐谈笑风生，看起来放松了很多。 这期节目将在10月16日播出。





另据报导，有「港式点心女王」之称的郑智善厨师、在餐厅任务表现出色的外送员厨师、一路闯进「无限豆腐地狱」的烹饪狂人、来自意大利的米其林一星餐厅主厨法布里齐奥・法拉利，已确定出演JTBC综艺《认识的哥哥》，具体录制日期尚未确定。 JTBC也确认了这一消息。



此外，《黑白厨师：料理阶级战争》是100位厨师参与的料理淘汰赛，由80位自认味道一流的草根厨师「黑汤匙」向20位韩国顶尖明星厨师「白汤匙」发起挑战。 上月17日首次公开后连续3周蝉联Netflix全球非英语电视节目榜首，从上月30日至10月6日总共录得400万观看次数。

节目中扣人心弦的对抗架构、每轮戏剧性的任务以及厨师间的竞争都引起大量关注，节目结束后仍然热度不退，100名参赛者的餐厅不断接到预约，厨师们的菜肴和评委点评也被制作成各种网路迷因。



最终两集里，前8名厨师以「无限料理豆腐地狱」和「赌上名号的料理」展开激烈对决，最终黑汤匙「拿坡里美味黑手党」权圣晙获得冠军，白汤匙李爱德华获得亚军。



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