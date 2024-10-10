NewJeans Hanni决定出席国监会：为了守护团队和粉丝，决定一个人去

女团NewJeans成员Hanni表达了出席国政监查的意愿。

9日，Hanni於通过粉丝交流平台Phoning表示：「我决定了，我要去国会，即将到来的国政监查，我会一个人去。」

她解释了决定出席国会的原因：「不用担心，我是为了我自己、NewJeans成员以及Bunnies（粉丝名称）才想去的。」Hanni补充，目前尚未告知所属公司ADOR的相关负责人，「经纪人和公司还不知道，但我认为应该去。 我会好好完成任务」。Hanni强调了这是为了NewJeans和粉丝做出的决定，「虽然不知道会发生什么，但这将会让我学到很多的经验」、「我要保护NewJeans和Bunnies」。



国会环境劳动委员会於上月30日举行了第三次环境劳动委员会全体会议，讨论了国政监查证人和参考人出席要求的相关议题。Hanni与ADOR代表金周英等35人被选定为证人和参考人，并被要求於11月25日出席雇佣劳动部和经济社会劳动委员会的国政监查。

环境劳动委员会委员长安浩永表示：「我们将深入调查『K-pop背后的阴影、职场内的欺淩以及劳动法之外的劳动者』现状」，解释了选定证人和参考人的背景。

Hanni将作为国政监查的参考人出席，接受相关质询。 预计当日她将向环境劳动委员会的委员们亲自说明自己主张的公司内部不公正待遇。

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