金高银《一日三餐Light》里穿条纹衫摘马铃薯！网友：好想买！一看价格全都惊呆了

tvN《一日三餐Light》已经开播，金高银作为嘉宾亮相，没想到观众们对她干农活时所穿的衣服产生了极大的兴趣，当大家得知价格后，忍不住直呼「打扰了」！

近日播出的《一日三餐 Light》中，金高银与车胜元、柳海真展现了自然有趣的化学反应，给观众带来了不少欢笑。

金高银轻松愉快的性格时常逗得观众们哈哈大笑，她在采摘马铃薯时一直保持著愉快的氛围，车胜元和柳海真也被她的魅力所感染，变得十分轻松，观众们也深深被她吸引。 然而，观众们在看节目时对金高银穿著的衣服产生了浓厚的兴趣，纷纷询问她采摘马铃薯时穿的横竖条纹帽衫是什么品牌，因为看上去休闲、舒服、活动性强且不失时尚感，纷纷称赞金高银的品味相当出色。



后来网友们翻出这件条纹帽衫出自高奢品牌CHANEL，是2024年春夏系列的产品，售价高达800万韩币，还不容易买到。 不过金高银是CHANEL的全球品牌大使，她能有这件衣服一点都不稀奇。



最重要的是金高银气质出众，即便在日常生活中常穿大牌服装，却展现出一种「不刻意打扮但依旧时尚」的风格，因而被认为是韩国演艺圈的代表时尚达人。 比起衣服，观众们的目光更容易被她那清新迷人的气质所吸引，轻松驾驭大牌。



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