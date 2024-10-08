朴叙俊竟也是「校园孤立」受害者：小时候是极度的「I」人，很讨厌不会说话的自己

即使现在的自己已成了韩流巨星，但朴叙俊仍未忘却学生时期被欺负的伤痛。

日前，朴叙俊作客了歌手成始璄的YouTube同名综艺节目，两人一边品尝成始璄做的料理，一边聊天 ，自然而谈地谈到了朴叙俊开始当演员的契机。

朴叙俊表示：「小时候的我非常小心翼翼也很怕生，是个极度『I』（MBTI中的『I』）的人，甚至去餐厅吃饭都不好意思点菜，非常的害羞。」 听到这里，成始璄说道：「演员中有不少人都是I人。」 朴叙俊继续称：「老实说基本上不会表露情感，偶然的机会去上了表演学院，在小小的空间里能够表达自己的情感让我产生了微妙的释放感，因为这个原因我开始了表演。」



成始璄好奇地问对方是什么让他对表演产生了兴趣，朴叙俊回答：「国中三年级的时候开始讨厌自己那种无论走到哪里都不好意思说话的性格。」 成始璄吃惊地说道：「长得不错，身高又很高，看起来完全不是那种会被朋友孤立或没有人气的样子。」 朴叙俊解释说：「国小的时候被同学们孤立过，国中的时候我也是那群安安静静的人中的一个。 」



听到朴叙俊曾被孤立的经历，成始璄也透露自己遭受过同样的事情，「最近孤立争议很多，我也是第一次对外公开，国小1年级到4年级对我来说就像地狱，我从来没有打过别人，也讨厌吵架，幸好那全段时间都过去了，那段时间有多像地狱，到现在我都清楚地记得。 孩子们都很纯真，正因为很纯真，坏得也很彻底。」



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