曹世镐遭爆对作家与制作团队态度不佳，被DinDin要求从《两天一夜》下车！

在10月6日播出的KBS 2TV《两天一夜》第四季节目中，成员们为了成为六边形男人而进行了有关义气、领导能力、瞬发力、品味、沟通能力等等多元化的任务。

而当日制作团队表示，最终还有一个礼仪相关的任务，其中有隐藏的任务正在执行中，消息一公开也让成员们绷紧了神经。制作组在这之前也为了重整组织而必须选出最佳男性成员，把成员们一个一个叫到外面，完成投票后，出现了许多手提著沉重行李的工作人员们，经过正前往宿舍的成员身边，测试看看成员们是否会出手相助，帮忙提行李。



金钟民为了不想帮忙拿很重的西瓜，所以就问「西瓜是谁的」，DinDin则是反而走在那些作家的前面，被制作团队报以嘘声，虽然他自我辩解「对老么作家也说著敬语」但似乎没什么作用。柳善皓则是询问「不会太重吗？现在帮你拿会不会太迟了？」最后竟然没有出手帮忙拿行李。曹世镐目睹这一切还表示「（问了还不帮忙）这是最糟糕的」。



但是批评他人的曹世镐，自己在当下的表现却是一直低头滑手机，对於身边的人提著沉重的行李丝毫不关心，此时DinDin则表示「希望他从固定成员中退出」提出了要曹世镐下车的要求，引发全场大笑。当事人曹世镐则是一直推托说自己忘了当时的情景，李准也说自己没注意到作家。



最后登场的文世润，发现了作家手中沉重的行李，就过去一把拿走了西瓜，虽然金钟民说他一定是为了吃才这么做，或是想偷走，不过制作团队却对文世润的行为相当称赞，为他鼓掌。文世润表示，走在作家前面是很不礼貌的，声称自己忘记更是不能原谅，让自觉犯错的曹世镐当场下跪求原谅，场面相当逗趣。



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