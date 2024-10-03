【韩网热门】彷佛变成另一个人回来的演员金正贤

金正贤有生以来第一次出演综艺节目《Radio Star》，分享和崔泰俊一起学习拳击和柔术等趣事。



*部分网友感到愤怒的原因↓



韩国网友评论：

1. 很喜欢他笨拙呆萌的模样，真心是会相通的~

2. 演员本人的性格太单纯ᅲᅲ.. 所以被煤气灯操纵了ᅲ希望大家知道他原本是这样开朗的人！

3. 其实金正贤原本就是这样，只有那段时间不太清醒...

4. 看来是驱魔成功了

5. 他的模样变了，气色看起来很好呢kkk

6. 哇，这不是那位金僵硬先生吗？

7. 原来是世纪大情圣啊

8. 当时的发布会影片太震惊，我到现在都忘不掉

9. 一想到他对我们家徐玄做的事就生气，无异於职场霸凌

10. 徐玄不论行程多忙都从未表现出疲惫，却在和他一起拍戏时辛苦到哭泣... 我不想再见到这个人

11. 他有向徐玄和工作人员好好道歉吗？

12. 现在变成金柔软了吗？

13. 我当时追他和徐玄那部《时间》追得好投入，一直为男主感到心痛，但到了后半段突然变很奇怪... 原来是因为他自己的爱情啊？

14. 他后台很硬吗？ 长相演技都普普，为何总有戏拍？

15. 这世界对男演员真是宽容啊

16. 优秀演员那么多，为何非要用他？

17. 他拍的剧我不看便是，但拜托不要上综艺洗白形象

18. 连朱智勋河正宇都能顺利发展、徐睿知都复出了，他也没理由被封杀啊

19. 他又没犯罪，只要认真工作还是可以恢复形象的

20. 金正贤是非常努力的演员，经历那些幸苦的事还能回到这里真的很了不起，一直为他应援

出处： https://theqoo.net/hot/3427913027?page=3#cmt_139，https://www.youtube.com/watch?v=ZbzVTVn46Yg&ab_channel=MBCentertainment，https://www.youtube.com/watch?v=4ixFvuwz0HI&ab_channel=%EB%9D%BC%EB%94%94%EC%98%A4%EC%8A%A4%ED%83%80

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻