崔泰俊难忘与郑雨盛合作《噗通噗通他和她的心跳声》吐口水场面

演员崔泰俊在节目中提到自己曾在与前辈郑雨盛合作电视剧《噗通噗通他和她的心跳声》时向前辈脸上吐口水的趣事。

10月2日播出的MBC《Radio Star》节目中邀请演员崔泰俊来到现场，他也提到了自己与郑雨盛合作的小故事，两人曾在电视剧《噗通噗通他和她的心跳声》中合作，崔泰俊饰演郑雨盛的儿子，并且有一场戏还需要向郑雨盛的脸上吐口水，令他印象深刻。



崔泰俊说剧中有需要演出他无视父亲郑雨盛，并且需要吐口水的一场戏，这让崔泰俊很紧张，并且在拍摄之前也漱了很多次口，担心对方心情会不好，虽然自己是要吐口水的那个人，要演出这样的动作也让他感到很抱歉，虽然前辈郑雨盛总是要他放轻松，并且崔泰俊为了重现当时的场景，特别连郑雨盛的声音都模仿出来了，引发现场大笑。



崔泰俊也担任了一些热门电视剧的特别演出，譬如《二十五 二十一》《财阀x刑警》等，只要有他出现，也带来了收视率的上升，虽然演出的戏份不多，但总能让观众们留下深刻的印象。还有一部与车银优合作的作品《Island》，崔泰俊作为脸蛋天才车银优的哥哥登场，他还开玩笑说，后来车银优成了神父，而他只能作渔船上的工作，差别很大。



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