釜山国际影展播李善均生前采访，宋仲基等同僚看哭！韩网友一片骂声：他们活在另一个世界里

已故演员李善均在《第29届釜山国际影展（BIFF）》获得韩国电影贡献奖。

《第29届釜山国际影展（BIFF）》开幕式於10月2日在釜山海云台电影殿堂举行。 开幕式的主持人是朴宝英和安宰弘。今年的韩国电影贡献奖颁发给了去年去世的李善均，本届第29届釜山国际影展为此特别策划了「温暖的人，李善均」专题节目，播放了他生前代表作《我的大叔》、《寄生上流》等6部影视作品。



开幕式上还公开了李善均生前采访内容，故人说著「如果有人问我为什么演戏，我会说是因为让我回顾自己」、「我想像现在这样继续演戏」、「我想成为一步步做得很好的演员」等，音容笑貌今犹在了，恍如昨日笑谈中。 宋仲基等同僚演员们看到这一幕时都忍不住纷纷落泪。

부산국제영화제 개막식에서 고 이선균 추모 영상 상영! ?? 10월 2일부터 11일까지 열흘간 영화의전당 등 부산 전역에서 열리는 아시아 최대 영화축제에 공식 초청작 63개국 224편, 커뮤니티비프 상영..#부산국제영화제 #이선균 #추모영상https://t.co/rcG0mSq26o pic.twitter.com/M7QkzGJ3xT — 핫라인폰팅(O6O-5OO-0482) (@pontingche27362) October 2, 2024

朴宝英表示：「就像《我的大叔》中的最后道别一样，希望他（李善均）如今能安息。」 安宰弘则称：「我们将放映已故李善均演员的6部代表作，以表达对前辈的追悼之情，希望这是一个意义深远的追悼时刻，韩国电影贡献奖也将妥善传递给遗属们。」



相关画面很快在韩网上引爆广泛的关注，不过网友们的留言并非感动，更多是对这一幕的不理解和嘲讽，纷纷留言称：「我去了开幕式，真的很无语」、「又不是拯救国家而牺牲，有什么好哭的」、「这个社会是疯了吗，无法理解」、「就是因为他们只觉得是自己的庆典，（电影展）才败落的，民众根本无法共情他们，搞的像是无辜之人被陷害而死一样」、「 他们好像活在另一个世界里」、「为什么要追悼一个去风月场所的已婚男人」、「太搞笑了」、「他们的同盟」、「除了骂一句神经病我还能说什么？ 釜山电影节集体这样，还不如取消算了」、「要干什么，哈哈哈哈哈哈，可笑到无话可说，这群人在干什么，民众看得一脸懵」、「太奇怪了」、「他们的世界」、「演员们都是脑袋空空之人吗」、「逝者已逝，确实没法再说什么，但是他做的那些事情.....又不是为了独立运动而牺牲的」、「如果是私下追悼的话，民众无话可说，而且调查过程确实有问题， 你们业界人士确实会觉得很悲哀，连我都觉得李善均的错如果能改正的话该有多好啊，可是电影节这种官方场合有必要集体追悼他吗？？？」 、「嗯，他也许是个好人，但是也不是一个光荣到能让电影界所有人起立致敬的人吧？？ 果然是他们的世界」、「为了支持韩国本土电影而去电影节的我才是傻子吧」、「别再说民众对他们言语刻薄了，明明是他们的行为更有问题啊」、「太荒唐了」、「韩国电影败落的原因」、「确实是明星不管做什么都会被骂，但是你们这样公开追悼他不觉得丢脸吗？只有我觉得尴尬吗」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻