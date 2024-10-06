《我独自生活》收视率持续走低，敌不过《一日三餐 Light》！观众：看腻了明星的单身生活

MBC招牌综艺《我独自生活》也要没落了吗？

根据尼尔森的统计，9月27日播出的《我独自生活》全国收视率仅为5.1%，相比前一周的7.2%下降了2.1个百分点。 这是该节目今年收视率首次跌破5%，当期节目中主持人全炫茂作为「茂影师」（炫茂+摄影师）首次外出拍摄。 他与拥有摄影师资格证的演员车瑞元一同前往他服役时的怀旧拍摄地点拍照，并找到了车瑞元曾住过的「南营馆」。



全炫茂为车瑞元准备了千叶拌菜、烤牛心和蔬菜火锅等丰富的餐食。 之后NCT成员道英为向工作人员表达感谢，亲手制作了饼干、准备了营养品和香薰，送上了「道英牌综合礼盒」，因为太过害羞，他托经纪人转交了这些礼物。



只是这期节目创下了今年的最低收视率。 相比之下，9月20日开播的tvN综艺节目《一日三餐 Light》则连续两周保持11%以上的高收视率，势头猛进。



其实《一日三餐 Light》於周五晚8：40播出，与《我独自生活》的播出时间并不冲突。 对於一直保持6-7%收视率的《我独自生活》，近期收视率骤降，网路上也引发了各种反应。 网友们纷纷表示：「看明星的单身生活已经腻了」、「太多偶像出现了，没意思」、「最近真的是无聊」、「是时候更换固定嘉宾了」、「节目显得不自然，强行搞笑的感觉越来越重」等，指出了节目的问题所在。

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